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網傳台積電美籍工程師來台受訓心得 直指職場文化衝擊

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
近日在網路上流傳一封來台受訓的台積電（2330）美國設備工程師心得，對於該公司的現況多所建言。路透
近日在網路上流傳一封來台受訓的台積電（2330）美國設備工程師心得，對於該公司的現況多所建言。路透

近日在網路上流傳一封來台受訓的台積電（2330）美國設備工程師心得，對於該公司的現況多所建言，不過到目前為止，尚未獲得台積電證實或評論。

該名工程師表示，可以到台灣受訓，在全球數一數二重要的且完全不同於美國文化的公司裡工作，學到了不少實用的技能，有利於未來轉職。然而不意外的是，台灣與美國的工作文化、學習／教學風格及對其他許多事物的期待等等，真的是不太一樣。

前述工程師指出，台灣的職場文化跟美國很不一樣。因為現在台灣這裡一天工時至少 10 小時，實際上大概可能到12小時，這還是針對這些之後要回 Arizona的美國人遇到的情況，至於這裡的台灣人，工時幾乎每天都超過12小時。此外也有夜班、周末輪班，還有平時也得待命等，畢竟工廠是24小時都在運轉。

他並提到，感覺台積電並不重視所謂的個人自由。公司提供來受訓的員工住宿舍，但有超多規矩要遵守，像是門禁、超過一定時間就不能有訪客等。

另外，工程師也認為，台積電用的軟體實在是太老舊，雖然大公司不見得會想要把軟體做好，但至少可做出一些有基本功能，且至少有一點點美感的使用者介面，讓使用者可有效使用這些軟體，以節省上班時間、提升工作效率。而台積電裡面的軟體有超多都不必要，一堆功能相互重疊，應該設法過濾篩選出可以重複使用的軟體功能，然後整合成一個簡單、大家都能使用的軟體。

工程師似乎感慨地說，從過去到現在，半導體都一直在改善人類的生活，但不幸的是，台積電對世界的影響，似乎跟它真正帶給員工的並不一樣。台積電一定可以增加更多的員工來幫大家分擔工作，讓每個員工可以回家，並且有符合常理的時間陪伴家人，同時也保有不錯的福利。他認為，台積電至少得在Arizona廠做到這點，不然台積電在招募人才方面，怎麼可能贏得了就在附近的英特爾呢？

同時，工程師也表示，每天真的花太多時間在開會。早會就是review 昨晚或昨天的工作，下午就是開會review整天的工作，一天下來很容易就花超過三小時再開會。他覺得只要軟體功能好一點就不用開這麼多會了，相信有一堆會議都可以被自動化。坦白說在台積電上班的台灣人，真的沒有比每天只上八小時班的美國人還要有效率，大多人都把時間浪費在那些毫無實質意義的工作上面。

最後，工程師也說，台積電用來培訓員工的e-learning系統頗差，台積電應該對整體員工進行匿名調查，看看大家對e-learning系統的使用心得。他甚至直言，如果調查真的匿名進行，大家很可能會坦白說他們從來沒有在 e-learning學到任何東西，還浪費了一堆可以用來學製程的寶貴時間。

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