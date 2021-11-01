快訊

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

新思數位與客製化設計平台 獲台積電3奈米製程認證

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

新思科技今日宣布其數位與客製化設計平台已獲得台積電3奈米製程的認證。該認證通過嚴格的驗證，是以台積電最新的設計規則手冊 (DRM) 和製程設計套件 (PDK) 為基礎，而取得這項認證也可說是雙方多年合作的成果。此外，該平台也已取得台積電4奈米N4製程的認證。

台積公司設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，很高興看到與新思科技多年來的合作成果，也樂見他們的設計平台取得台積公司最先進製程的認證，帶來最佳的PPA。藉由雙方的策略合作，能讓客戶實現新一代 HPC、行動、5G 和 AI 設計，並快速將創新的產品推向市場。

數位設計流程是以緊密整合的「新思科技融合設計平台」為基礎，採用最新技術以確保更快速的時序收斂(timing closure)，以及從合成到佈局繞線再到時序及物理簽核的完整流程之間的關聯性。

新思表示，該平台經強化後的合成與全域擺置器(global placer)引擎，可達到程式庫單元(library cell)選擇和佈局結果的最佳化。

為了支援台積公司的超低電壓設計收斂，新思優化引擎已改為使用新的footprint優化演算法。這些基於雙方策略夥伴關係的新技術，對於利用台積公司N3製程的設計來說，有助其PPA的提升。

Custom Compiler設計和布局解決方案是「新思科技客製化設計平台」的一環，能為使用台積電先進製技術的設計人員帶來更高的生產力。多項Custom Compiler的強化功能已獲得包括新思科技DesignWare IP團隊在內的3奈米先期用戶的認證，能降低3奈米技術要求所需的心力。

此外，新思科技PrimeSim連續解決方案，能改善台積電3奈米晶片設計的周轉時間(turnaround time)，並為電路模擬和可靠性要求提供簽核範疇(signoff coverage)。

新思數位設計事業群總經理Shankar Krishnamoorthy表示，公司與台積電的持續合作關係為其先進的3奈米製程，帶來了高度差異化的解決方案，讓客戶在設計複雜的SoC時更具備成功的信心。在整體流程中因為有了能實現3奈米製程的多項技術創新，設計人員得以充分利用PPA的精進，進行新一代HPC、行動、5G 和 AI 設計。

台積電 奈米 晶片

延伸閱讀

見台積超長工時嚇壞！美工程師曝內幕 網酸：稱霸世界的秘密

實踐綠色製造 台積電與工研院聯手優化中央洗滌塔設計

M31円星獲2021年台積電特殊製程矽智財年度合作夥伴獎

台積電赴日設廠 日本索尼表明協助方針

相關新聞

徐國晉離開美光 回鍋台積電任研發組織主管

美光副總裁暨台灣美光董事長徐國晉（KC Hsu）離開美光，回鍋台積電擔任研發組織主管 。

郭明錤看好Wi-Fi供應鏈是元宇宙贏家 點名關注3台廠

元宇宙題材熱燒，臉書為此更名Meta，天風國際證券分析師郭明錤在今（1）日的最新報告中強調，Wi-Fi 6/6E/7將是...

網傳台積電美籍工程師來台受訓心得 直指職場文化衝擊

近日在網路上流傳一封來台受訓的台積電（2330）美國設備工程師心得，對於該公司的現況多所建言，不過到目前為止，尚未獲得台...

詠業科技預計年底前掛牌上市 前三季營收年成長四成

詠業科技（6792）已通過上市審查，將於11月2日舉辦上市前業績發表會，預計於年底前完成上市掛牌，該公司深耕佈局三大產品...

10月新車掛牌35297輛 年減11.3%

雖然進入第四季銷售旺季，但10月國內汽車銷售數據顯示，全月共掛牌3萬5297輛新車，比9月減少14.2%，與去年同期相比...

Q3全球智慧手機出貨量年減1成 三星、蘋果市占居冠亞軍

根據群智諮詢（Sigmaintell）調查資料顯示，今年第3季度全球智慧手機出貨量約3.13億支，年減約10.2%；以各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。