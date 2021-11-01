詠業科技預計年底前掛牌上市 前三季營收年成長四成

詠業科技（6792）已通過上市審查，將於11月2日舉辦上市前業績發表會，預計於年底前完成上市掛牌，該公司深耕佈局三大產品線，包含電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，今年前三季營收較去年同期成長逾四成，市場對該公司明年營運持續看好。

詠業科技股本僅有4.38億元，三大產品線主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，終端產品應用層面廣泛，客戶遍佈亞洲及美洲等地區之汽車產業、電子產業及網通產業之產品代工廠及品牌廠，為上市公司達方電子旗下第一家上市的子公司。

詠業科技成立於1988年，起初業務為線路護元件之生產及銷售，該業務至今仍持續運作，提供過電壓、過電流等保護元件產品，為系統廠之重要合作伙伴；而後陸續開發出擁有自主材料配方及製程技術之天線及壓電元件產品，為使各產品價值發揮最高效益，故從電子陶瓷元件為基礎，往中下游延伸至模組與系統產品，實現核心技術價值極大化策略。

詠業科技去年度不畏全球疫情影響，合併營業收入12.92億元，較前一年度成長16.23%，毛利率37.62%，每股盈餘4.01元。

今年上半年度因新產品訂單增加，及車載與消費需求市場復甦，營收已達8.24億元，較去年同期成長47.45%，毛利率41.58%，每股盈餘3.11元，而第三季業績更是創下歷史單季新高紀錄，累積今年1至9月營收較去年同期成長40.21%，詠業憑藉著多年研發及製造經驗及創新研發及行銷之策略，新產品新應用不斷推陳出新，使近年業績持續推升。