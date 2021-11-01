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郭明錤看好Wi-Fi供應鏈是元宇宙贏家 點名關注3台廠

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
臉書改名為Meta，進軍元宇宙世界。（路透） 路透社
臉書改名為Meta，進軍元宇宙世界。（路透） 路透社

元宇宙題材熱燒，臉書為此更名Meta，天風國際證券分析師郭明錤在今（1）日的最新報告中強調，Wi-Fi 6/6E/7將是元宇宙裝置無線化關鍵，看好Wi-Fi供應鏈將成為10年內數十億部頭戴顯裝置潛在市場的主要贏家，他同時點名關注9家公司，其中立積（4968）、璟德（3152）、晶技（3042）等3家台廠入選。

郭明錤在頭戴顯示器無線技術趨勢與受惠者報告中表示，Meta今年VR裝置出貨量達900萬部，最受歡迎的Oculus Quest系列都採用最新Wi-Fi規格以支援無線技術Oculus Air Link。

郭明錤強調，採用最新Wi-Fi規格為頭戴顯示器改善無線化體驗的基本要求，明年包括Meta、Apple、Sony新款頭戴顯示器都將配備Wi-Fi 6/6E。

郭明錤預測，Meta、Apple、Sony將是明年元宇宙裝置市場影響力最大的品牌；他預估，Meta將在明年下半年，Apple為明年第4季，Sony則是明年第2季，將分別推出新款頭戴顯示器裝置；其中，Meta與Apple新機型都支援Wi-Fi 6E，Sony的PS 5 VR則是支援Wi-Fi 6。

郭明錤說， Meta預計10年內元宇宙使用者將達10億人，看好Wi-Fi供應鏈將顯著受惠於此一趨勢，建議可關注過去數周修正較大的股票，包括Skyworks、Qorvo、卓勝微、立積、Murata、TDK、璟德、晶技、泰晶科技。

Wi-Fi Meta 郭明錤

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