Q3全球智慧手機出貨量年減1成 三星、蘋果市占居冠亞軍

根據群智諮詢（Sigmaintell）調查資料顯示，今年第3季度全球智慧手機出貨量約3.13億支，年減約10.2%；以各品牌出貨量來看，三星以市占率22.1%奪冠、蘋果以16.1%市占率居第二。

根據群智諮詢（Sigmaintell）調查資料，今年第3季度全球智慧手機出貨量，分區域來看，受全球物流運輸及前期庫存影響，第3季度海外市場（不含中國大陸）出貨量約2.4億支，年減約11.9%。

中國大陸市場部分，受消費者換機動力不足及終端廠商產品創新乏力等因素影響，整體呈現低迷態勢，第3季度中國大陸市場的出貨量約7,550萬支，年減約4.7%。

群智諮詢表示，進入第3季度後，儘管全球疫情對手機市場的影響正在逐步減弱，但受全球供應鏈不穩定及上半年管道高庫存影響，第3季度全球智慧手機出貨量同比呈現下降趨勢，整體智慧手機市場仍呈現低迷態勢。

群智諮詢指出，以第3季度多個主流品牌發佈旗艦手機的情況來看，三星發佈Galaxy Z系列折疊旗艦手機，第3季其出貨量約6,920萬支，市占率22.1%位列市場首位。

蘋果在9月發佈iPhone13系列，雖然產品功能較上一代升級有限，但憑藉靈活的價格策略，仍斬獲眾多中高端市場用戶，獲得較好的市場回饋，以5,040萬支智慧手機出貨量位居第二，年增約21%，市占率16.1%。

小米受晶片供應及整體庫存策略調整影響，第3季度智慧手機出貨量約4,430萬支，年減約5%，位列第三，市占率14.1%。

OPPO受益於華為事件的影響，第3季度智慧手機出貨量約3,580萬支，年增約8.8%，依舊保持同比增長的趨勢，市占率11.4%。

Vivo第3季度發佈旗艦X70系列及iQOO8系列新品，憑藉穩健的產品策略和價格策略，vivo旗艦產品市場表現良好，第3季度vivo出貨量約3,340萬支，年增約7.1%，市占率10.7%。

根據群智諮詢資料顯示，vivo第3季度中國大陸市場出貨量約1,890萬支左右，年增約45.5%，位居內銷市場第一名。

榮耀恢復速度驚人，無論從供應鏈、管道及產品等方面，都承受住時間的考驗，第3季度憑藉榮耀50等系列產品的表現，市場地位開始快速上升；第3季度中國大陸市場出貨約1,160萬支，已經超越小米，位居中國大陸市場第三名。

展望未來，在全球經濟恢復進程不均衡的大背景下，全球供應鏈也正在發生重構，能源危機目前成為亞洲、歐洲甚至北美等地區的關注焦點；智慧手機的終端需求仍然缺乏必要的強勁推動力，根據群智諮詢最新預測，今年全球智慧手機市場出貨量約13.1億支，年增約4.2%。預計2022年全球智慧手機的需求規模約13.7億支，年增約4.6%。