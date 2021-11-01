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進口車沒進來 10月車市掛牌數低於預期

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

10月份台灣汽車總市場35,297台(比去年衰退11.3%)，整體領牌台數低於原先預期。累計到10月底整體掛牌數為369,449台，比去年同期仍有1.1%的成長。

業界分析，雖然10月的領牌台數低於原先4萬台的預估，不過10月市場買氣其實仍然強勁，只是由於高級車品牌因車用IC晶片短缺導致缺車的影響，本月佔比大幅下滑至17.6%(較1~9月平均22.1%下滑4.5%)，像是Benz 及 Lexus 的前月比都不到 70% 。

LEXUS 於10月登錄 1,215台(比去年衰退36.9%)。主要是受減產影響，Lexus整體登錄台數與去年同期相比較低。 RX車系登錄259台，在LSUV-M級距中維持第一。

此外部分進口車如TESLA與MAZDA等受船期延後影響造成領牌台數低於預估，其中像TESLA 就減少約1,500台，Mazda 也減少約 600 台左右，使得整體進口車在10 月份的構成比僅有 40.6%，也是近年罕見的情況。相反地，國產車的構成比則來到 近 60% 。

展望11月，受惠國內疫情穩定控制、各大品牌持續擴大販促力道刺激市場，加上部分進口車交期遞延至11月等正面因素下，預期11月總市場預估為41,000台，與去年同期相當。

進口車 國產車

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