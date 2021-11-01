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敏盛醫療體系推AI虛擬網紅VTuber小敏 扮健康管理師

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

敏盛醫療體系醫電數位轉型公司今（1）日發布，受資策會邀請製作虛擬網紅VTuber小敏做為集團代言人，小敏扮演著個人AI健康管理師，協助民眾管理自身健康狀況。

敏盛醫電公司表示，敏盛醫療體系專業的醫師、藥師定期且積極的在臉書專頁推出主題式衛教直播，欲提供最新衛教訊息給民眾，讓專業衛教訊息可以傳播給更多人，惟發現虛擬網紅VTuber （虛擬主播／虛擬偶像）在網路平台掀起一波熱潮，且VTuber傳播訊息更具網路影響力，敏盛醫療體系為使衛教影片讓更多人看到、提高民眾點閱率，順應潮流推出AI健康管理師VTuber小敏。

敏盛醫電公司指出，AI健康管理師VTuber小敏幫助宣傳敏盛集團理念與願景以及衛教觀念外，也將在敏盛醫療體系數位轉型過程所推出的服務中，成為個人AI健康管理師。

敏盛醫療體系希望讓每位民眾都有一朵專屬的AI健康雲，讓健康照護更精準，透過雲端平台的建置，串聯醫院、藥局、健診中心整合，打造智能化虛擬健康管理師小敏，幫助大家在日常生活中做好健康管理，未來小敏可以成為每個人的AI健康管理師，幫您紀錄健診資料、處方籤用藥紀錄..等，也幫助您做個人健康管理，小敏會提醒您醫師指定吃藥的時間、提醒你哪些數據該留意、也會推薦您做適合的運動維持體態健康

敏盛醫電公司表示，21世紀數位科技與人工智慧的蓬勃發展，改變世界的生活型態，除了在自我健康管理的態度，從疾病治療轉變為預防保健外，也改變大眾接收訊息的模式管道，從傳統影視到新興數位技術，也帶動了的相關產業激發各種創意。

根據內政部統計顯示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，台灣人平均壽命為81歲，顯示國人在健康管理觀念從生病才治療的疾病態度，轉變為提前預防疾病的產生；人們對健康管理的轉變，大健康產業的服務貢獻也是幕後推手，敏盛醫療體系近年來發展大健康生態系之目標，往「預防保健」方向發展，最終希望能達到讓人們以後只要在家，就能接受大健康生態系的完整服務，達到個人化健康促進目標。

健康管理 醫師 生態

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