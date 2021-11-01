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外資看好ABF議價空間 點名南電受惠大且大調目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
南電董事長吳嘉昭。報系資料照
南電董事長吳嘉昭。報系資料照

美系外資近期兩度調高ABF載板三雄目標價，主要是看好長期合約趨勢已到2025年，且市場低估ABF載板的議價空間，點名看好定價策略積極的南電（8046）受惠最大，雖同步調高三雄目標價，但以南電由666元一口氣調高至930元的幅度最大，景碩（3189）目標價調高至350元，欣興（3037）則是調高至320元。

美系外資在先前的報告中看好ABF循環週期將上看至2025年，最新報告認為，在整體產業需求成長，但供應緊張的情況卻是已超出原先的預期，持續看好ABF載板產業後市。

美系外資表示，跟2~3個月前比較的話，目前ABF主要客戶為了確保ABF產能，在態度上更加積極主動，除確保明年可獲得更多的產能之外，更採取簽訂長期合約的方式，訂單一路看到2025年。

美系外資重申ABF載板三雄買進評等，在長期合約趨勢已到2025年的情況下，認為市場低估ABF載板巨幅議價空間，決定調高三雄目標價，其中，南電因定價策略積極，受惠程度將最大，美系外資一口氣將南電目標價由666元調高至930元。

另外，美系外資將景碩目標價由320元調高至350元；欣興則是由266元調高至320元；南電今（1）日以520元開高，一度拉升至532元，盤中漲幅4.17%，欣興盤中漲幅0.26%，景碩盤中漲幅0.2%。

外資 景碩 欣興

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