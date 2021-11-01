營運動能發威 宇瞻前三季每股賺4.02元創歷史新高

記憶體模組及數位儲存解決方案廠宇瞻（8271）日前公告最新季報，在需求回溫與景氣復甦的推升下，2021年第3季成績單相較去年同期，單季營收增加25%有大幅成長，累計今年前三季EPS達4.02元，創上市以來最佳表現。總經理張家騉表示，雖然今年全球經濟仍受到疫情影響，但以目前宇瞻的成績單來看，印證三大營運動能：專注重點領域、佈局未來技術與營運數位轉型對營運績效有所貢獻。

展望2022年，張家騉談到仍以三大營運動能為成長主力，搭配趨勢發展策略。首要是布局網路與遠距需求，提早切入應用領域。例如領先業界推出獲得台灣精品獎的專利CoreSnapshot (秒速備份復原韌體技術)，能在一秒內完成備份與復原，協助遠距技術人員迅速解決系統當機或因資料損毀造成運作等問題，是項極具競爭力的技術。此專利技術目前已有多家策略合作夥伴導入，應用於伺服器、電動車充電樁、智慧醫療等產業，未來也將持續開發更多市場。

此外，張家騉也表示，業界引頸期盼的新一代112層NAND BiCS5產品線；無論是SATA或是PCIe規格，宇瞻目前已進入出貨階段；寬溫系列則預計在2022年Q1準備量產。後續看好5G與IoT場域將持續導入，有助於帶動一波規格升級潮。

而隨著客製化的需求增加，加上近期供應鏈長短料問題，導致訂單變化相較以往又快又急。宇瞻透過累積數據資料分析為基礎，規畫相對應的營運策略，以降低供應鏈風險、穩定產品品質並提升交貨速度，張家騉說這正是布局數位升級後的預期效益。藉由調整庫存策略，加上自主開發客製化產品生產時測試程式的能力，經由工單整合一站式測試機台進行測試程式管控，減少約1/3產品製程時間，達到縮短交期同時確保品質穩定，以數位升級打造宇瞻高彈性的客製化生產力，滿足客戶多元訂單的需求。