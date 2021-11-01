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元宇宙助攻 鈺創鎖漲停、逾1.8萬張排隊等買
台股今（1）日開高走高大漲逾百點，元宇宙仍是盤面上的焦點，鈺創（5351）今年營運逐季好轉，光是9月的獲利就超過第2季，營收也是逐月創高的表現，獲利亮眼再加上元宇宙題材助攻，一開盤就跳空衝上漲停65.3元鎖死，漲停及市價追買單逾1.8萬張；威盛（2388）、宏達電（2498）等元宇由概念股也是大漲表現。
元宇宙概念股成為市場矚目焦點，相關個股成為影響盤勢漲跌的關鍵，近來AI相關晶片與應用是半導體熱門趨勢，鈺創、義隆（2458）與威盛等都已有相關布局，可因應終端多元應用發展，被法人列為元宇宙概念股。
鈺創過去就有相關AI VR方案，目前也有針對多重視覺運算VR方案，另外，受惠於利基型DRAM價格大漲，USB周邊控制IC及視覺感測模組獲得國際大廠採用，推升鈺創今年營運逐季好轉，今年累計前三季合併營收41.18億元，年增57.2％；9月營收6.87億元，年增106%，稅後純益1.83億元，單月獲利賺贏第2季，每股純益0.68元。
鈺創今日以漲停65.3元開出後鎖死，元宇宙概念股強漲，宏達電盤中漲幅6.4%，威盛一度亮燈漲停，盤中漲幅7.89%。
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