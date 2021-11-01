「元大ESG高股息N」今掛牌 搶攻小資理財市場

指數投資新商品「元大ESG高股息N」（證券代號020029）於11月1日正式掛牌交易。此檔ETN係連結臺灣指數公司之「特選ESG高股息報酬指數」，發行價格為每單位新臺幣5元，發行十年期，提供給對ESG高股息股有興趣的投資人一個嶄新的投資選擇。

此商品最大特色為，投資永續ESG的同時，兼顧「高股息」。「元大ESG高股息N」所連結的「特選ESG高股息報酬指數」共有20檔成分股票，除了篩選ESG表現達標準之上市公司外，並加入財務指標，嚴選近三年平均殖利率與近四季現金股利總額排行前二十名的優值股票為成分股。

目前「特選ESG高股息報酬指數」權重前六大成分股為：台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、富邦金（2881）、中信金（2891）、兆豐金（2886），合計約占指數的八成；另外還有台灣大（3045）、國巨（2327）、永豐金（2890）、遠傳（4904）、仁寶（2324）、英業達（2356）、南亞科（2408）、緯創（3231）、大聯大（3702）等，都是大家熟悉的上市產業高股息績優股。指數成分股於每年六月重新定審，以符合ESG永續投資及高股息之投資策略。回測過去五年績效顯示，累積總報酬高達134%，表現出色。

「元大ESG高股息N」具有低資金、免選股特性，可追蹤上市一籃子股票漲跌，核心價值在於完全貼近「追蹤指數」的報酬，除投資手續費外，沒有追蹤誤差。可以解決一般投資人資金較少，無法同時布局高價熱門股及無時間看盤選股的問題，且透過ESG主題指數的優勢選股策略，不僅可以將有限資金專注在上市的ESG強勢股上，還能分散風險。

「元大ESG高股息N」是追蹤指數的被動投資商品，買賣方式和ETF一樣，用證券帳號就可下單，非常便利，且發行單價低，買一張只要約新臺幣5,000元(實際交易應以市價為準)，就能輕鬆投資20檔上市ESG高息股票的表現。詳細商品資料及公開銷售說明書，請至元大ETN網站 。