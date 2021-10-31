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見台積超長工時嚇壞！美工程師曝內幕 網酸：稱霸世界的秘密

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電作為全球半導體龍頭，是許多工程師夢想進入的公司。路透
台積電作為全球半導體龍頭，是許多工程師夢想進入的公司。路透

台積電作為全球半導體龍頭，是許多工程師夢想進入的公司。然而，一名在台積電工作的美國工程師卻透露來台灣受訓的所見所聞，超長工時不僅讓他嚇壞，也大嘆相較員工為公司帶來的效益，台積電的福利可說是相當不足。

一名任職台積電鳳凰城廠的美國工程師在企業評論網站「Glassdoor」上分享對台積電的看法。他表示進台積電就如同自己的夢工廠，能夠在台積電工作、帶領人類走向更進步的未來，讓他受益良多。

然而談及台積電的利弊，他也預期到美國和台灣職場文化的不同。即使確信台積電未來還是會遵守美國公司文化，一天8小時、週休二日或效仿其他公司的輪班制度，不過他補充在台的所見所聞，指出公司內少數員工一天工時就達10小時，更多員工一天的工時是遠超過12小時的，甚至包括夜班、輪班員工可能都必須要隨時待命。

他認為，比起台積電員工為公司創造的利益而言，公司給員工的回饋卻太少，直言「台積電沒有理由不加聘人員，讓員工每天能在合理的時間返家，並提供更好的福利」。

對此，PTT鄉民則反諷「奴性不足」、「怕了吧美國人，這才是台積電能稱霸世界的秘密」、「不用擔心台灣的玩法啦，反正去美國就會符合那邊國情了」、「日本還做的起來，美國不用想了」、「美國狂要求台灣改善勞動情況，台積電競爭力會去掉一大半」。

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