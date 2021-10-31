第三季財報報喜 群創宣布明年元旦提前調薪

群創（3481）今年前三季賺進近半個股本，創歷史最佳獲利紀錄。群創今（31）日宣布，將響應政府的加薪政策，群創決定提早啟動調薪作業，並於明年1月1日生效。

群創光電董事長暨執行長洪進掦表示：「群創感謝全體同仁們面對産業的變化，與公司共同努力優化獲利創造經營成效，將提早進行同仁調薪，於1月1日生效，群創將公司產出的經濟成果回應到全體同仁，以形成良善共好循環，建立幸福優質職埸環境，善盡企業公民責任。」

去年轉虧為盈的群創，已連續兩年進行起薪結構調整，明（2022）年1月1日起，大學畢業工程師薪資最高可至4萬4,000元，碩士畢業關鍵職位最高可至58,000元，現在加入群創，一年後年薪百萬不是夢。正式聘僱的同仁亦同時進行結構調薪及績效調薪，績效調薪則依個人功績表現與未來發展等綜合因素考量進行調整。

此外，群創持續創造工作與生活兼顧的友善職場環境，除提供同仁優於勞基法的休假外，明年起依職務屬性加碼提供彈性工作時間、及居家上班的選擇。彈性工作時間上，員工若因突發性事故，有親自照顧家庭的需求，可選擇彈性提早或延後上班時間，給予同仁更彈性時間安排。居家工作的方式則是提供員工更彈性的工作型態，一年有數天在家上班的選擇。群創貼心地協助同仁生活與工作兼顧，期能提升個人與公司競爭力，共享共榮。