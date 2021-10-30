不支援中國大陸手機？ LINE Pay回應了

有媒體報導，LINE發出公告指出， Android手機出廠時未搭載Google服務，其Play商店為額外的方式安裝，例如：中國大陸發行的智慧型手機，無法使用LINE Pay。被媒體解讀為LINE不支援中國大陸發行的手機。

對此，LINE Pay表示，一直以來會發出公告，提醒用戶LINE Pay的建議使用環境，只是更新版本前，會再次清楚地提醒用戶，這是一直都存在的建議，而非新的規定。

電信業者分析，LINE公告，就是從智慧手機出廠時，到底有沒有搭載包含Google軟體商店的Google服務延伸而來。

電信業者表示，2019年起，Google Android不支援中國大陸華為手機，用戶也無法使用Google的各種服務，因此自去年以來，華為無法支援Android服務的機種也沒有在台灣及其他市場銷售，但中國大陸其他品牌包含小米、OPPO、VIVO均仍獲得Google授權，可使用Android平台及Google商店等各種Google服務。

電信業者分析，有內建Google服務的中國大陸品牌手機，應該不在此限制，仍可持續使用LINE Pay，但假設是從中國大陸帶回的大陸版智慧手機，該手機本身並未支援Google的商店，本就無法下載下載LINE的App，自然也無法使用LINE Pay相關服務。

LINE Pay日前預告，即將推出新版本，隨著LINE錢包頁面更新，LINE Pay也將優化服務介面，鞏固順暢的支付體驗。屆時需要用戶配合更新LINE App至最新版本。

LINE Pay的公告如下：用戶於下列環境無法使用LINE Pay，亦無法提供技術支援，包括：

（1） iOS及Android版本或手機韌體非原廠提供，例如：手機曾Root、刷機或越獄

（2）開啟開發人員模式

（3）手機內有下載非官方釋出的應用程式，例如：APK檔

（4）Android手機出廠時未搭載Google服務，其Play商店為額外的方式安裝，例如：中國大陸發行的智慧型手機

（5）透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，例如：小米/華為/OPPO/VIVO應用程式商店

（6）使用模擬器

（7）使用複製應用程式功能，例如：同一台手機安裝兩個LINE應用程式

（8）安裝手機遊戲的外掛應用程式

（9）安裝可規避Root檢測的應用程式，例如：Magisk