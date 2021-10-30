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全台最大太陽光電球場啟用 大步跨向淨零碳排

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

近年全球各國推動淨零碳排，聯合再生能源（3576）旗下日曜能源子公司兆陽投資，持資1.2億元，在桃園高中，打造台灣最大的太陽光電球場，今天啟用，更宣告台灣大步跨向淨零碳排目標。

桃園市長鄭文燦、聯合再生董事長洪傳獻及聯合再生執行長潘文輝今日出席啟用典禮。鄭文燦表示，兆揚公司協助桃園高中增設10台落地冷氣機、擴建復建中心，也允諾未來太陽光電設施產生的電力由台電購回後，屋頂架設太陽板的設施收益15%、球場的地面型光電設施收益2%，將回饋給學校，用於推動綠能教育。

聯合再生董事長洪傳獻表示，太陽能是無汙染，也沒有危險性的綠色能源，未來將持續推動全台積極建設太陽能案場。日曜能源為聯合再生、台灣人壽、新光人壽及新光金創投合資公司，目前手上已有超過18MW的電站開發權利，未來將持續增持太陽能案場。

桃園高中太陽光電球場使用聯合再生生產之高效雙玻模組，總共有8座球場地面型光電設施（包含2座籃球場、2座排球場、2座網球場及2座籃排球共用球場）及室內溫水游泳池、2座體育館及2棟教學大樓的校舍屋頂。

桃園高中太陽光電球場是目前台灣最大的風雨球場，總建置量為2MW，投資金額約新台幣1.2億元，總計每日發電約5,913度，一年可減少排放114萬公斤的二氧化碳，相當於裁種2,652大樹，減少380輛小型車排放之廢氣，可提供超過590戶家庭一年的用電。

洪傳獻表示，聯合再生集團是台灣最早開始開發建置太 陽能電站的公司，近日聯合再生集團國內標案得標累積已達 230MW， 未來預計將持續積極參與台灣標案。

另外，聯合再生預計，將於 2022 年開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發 300MW 的太陽能案場，對台灣綠能創能做出貢獻。

因應極端氣候變遷，聯合再生認為，全球政府陸續端出淨零排放的政策目標，再生能源的建置成為達成淨零排放的重要指標之一，為了能留給後代一個永續多元的藍色地球，人們多使用綠電將能有效達到減碳的目的。未來，聯合再生將開發、建置及持有優質太陽能案 場，以專業的管理團隊，為公司創造高而穩定的固定收益，並為台灣邁 向淨零永續的環境發展盡一己之力。

太陽能 太陽光電

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