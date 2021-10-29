華碩AI團隊 瞄準精準醫療1000億美金龐大商機

華碩董事長施崇棠、副董事長徐世昌2018年三顧茅廬找來曾在微軟、Google的黃泰一擔任華碩全球副總裁，親自領軍華碩AI研發中心AICS，三年過去了，華碩130人的AI團隊已然做好準備，瞄準精準醫療市場1000億美金龐大商機。

華碩這個雪藏三年的AI團隊，研發了醫療資訊系統智慧平台、醫療大數據平台、智慧用藥安全系統、智慧編碼與醫療決策管理、個人化智慧健康管理平台等五大應用，目前已獲20家以上醫院採用，服務用量在過去一年有10倍數的成長。

回憶起三年前剛進華碩，黃泰一透露，「成立之初，長官勉勵我們要做一個對華碩未來有影響的題目，小題目對華碩的影響不會太大。」靠著NB、主機板起家的華碩，光是2020年一年的營收就高達4128億元。很顯然地，這個AI新事業若是要有影響力，勢必得是個能將觸角延伸到全球各地的新業務。

這個團隊成立之後，一邊招募人才、建立系統、花時間探索新課題，人臉辨識、語音辨識、智慧音箱、辦公室自動化、工廠自動化、智慧零售都曾考慮過，花了半年到一年研究後，才決定聚焦智慧醫療。

「為什麼是智慧醫療？第一，醫療是普世題目，醫療體系需要存在，第二，台灣醫療體系在全世界是前段班，醫生與公衛體系都有優秀人才，第三，醫療趨勢走向針對每個人量身訂做精準醫療，第四，從現代醫療邁向精準醫療，中間最大的差距就在於醫療資訊系統，因為每個人的資訊都必須被採納進去並仔細分析，需要很多資訊系統介入才能完成。」黃泰一表示。

然而，智慧醫療很多科技大廠都在做，不僅國外IBM Watson、Google、微軟都在做，就連台灣宏碁、廣達、仁寶、宏達電都在積極搶進；在這龐大的智慧醫療市場中，華碩選定以AI系統切入，走進電子病歷智能搜尋系統、智慧編碼等領域。

對於大多數的先進國家而言，許多病例早已電子化，但是，要從電子化走向AI，這中間仍然有非常大的一段路要走。

「以台灣來看，台灣醫院基本上電子化程度非常高，但卻很難做大數據處理，因為大部分醫院系統都已使用20年以上，非常老舊。」黃泰一細數起過往的電子病歷發展問題，「每個醫院的系統都不一樣，且使用非常老舊的程式語言，如此一來，AI難以進入醫院，所以，如果要把AI廣泛運用到醫院，一定要先把醫院資訊系統平台化。」不止在台灣，就連在日本、韓國、東南亞都有同樣問題。「醫療系統現代化是一個普世題目，華碩已經占據一個不錯的契機，這有機會變成全球題目。」

華碩目前已經積極走進台灣、美國、新加坡等地智慧醫療市場，不僅在新加坡設置20人的團隊，也與美國新創獨角獸Olive結盟，陸續將華碩研發的智慧醫療編碼服務導入全美775家醫院。

展望未來，黃泰一指出，華碩智慧醫療系統未來將以病人人數、床數來對醫院進行收費，收費方式可以採用年費或者月費，目標服務用量以每年十倍的方式成長、兩年之內合作院數擴展到40家。