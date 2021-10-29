快訊

台中男遭11同事棒打、掄拳虐殺棄屍 他自首：我們殺人了

獨／青少年最快11月底打二劑BNT 撞期公費流感先接種

群聯財報案新竹地院宣判 潘健成擬上訴

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

群聯（8299）財報案近期新竹地院宣判，對此，群聯指出，董事長潘健成尚未收到判決書，尚無法得知被判決有期徒刑及易科罰金之理由。另外潘健成表示其對於判決結果感到遺憾，將於收到判決書後，與律師研議後續處理方向與相關事宜，並提起上訴二審法院。

該案件背景是潘健成因民國105年發生的財報事件，經台灣新竹地方法院審理終結宣判，其中有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金；另有關違反證券交易法第171條第1項第1款的部分，處有期徒刑2年。

群聯表示，公司目前營運及財務一切正常，不受該項判決影響。公司所發生的財報事件，本案自發生以來，潘董事長即主動到案說明亦積極配合調查，並如實告知整個始末，是為了因應險惡的商場競爭，以及厚植本公司的長遠發展，而作出權宜商業規劃，既未侵害群聯利益亦沒有欺騙投資人的念頭，且並未對於公司造成任何損害。

群聯表示，此事件亦讓群聯重新調整了公司治理的模式，積極推動制度化管理並建構涵蓋ESG等面向的企業社會責任機制。相較於民國105年，群聯於台灣上櫃公司的公司治理評鑑分數自後段班上升至前段班 (民國109年群聯排名前6%~20%)；國際的MSCI ESG評鑑也自CCC上升至BB (民國110年)。這些評鑑分數的上升，不僅代表著群聯對於ESG的重視，也代表著群聯的脫胎換骨與對公司治理的執行承諾。

群聯表示，近幾年群聯電子的營運成果有目共睹，營收從民國105年的新台幣438億元成長至民國109年的新台幣485億元；而截至民國110年9月份，營收更已達新台幣457億元，創歷史同期新高。而群聯也不吝將營收成果與股東分享，自創業以來已經配發現金股利超過新台幣298億元，其中自民國105年至民國110年所配發現金股利逾新台幣177億元。

群聯表示，群聯自創業以來已累計投資台灣研發支出近392億元，也落地生根於苗栗竹南購地興建企業總部與研發廠辦大樓，投資金額超過70億元，打造出全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片暨儲存方案供應商，全球員工超過3000位，其中包含70%的台灣高階研發人才。未來，群聯將持續投資台灣、持續穩健全球佈局，讓世界看見台灣的技術，為台灣爭光。

群聯 新台幣

延伸閱讀

徇私縱放人犯「敗壞風紀」 宜蘭警遭判1年

元大ESG高股息N 小資優選

力成、群聯 布局稍價外

富達國際 響應減碳趨勢

相關新聞

M31円星獲2021年台積電特殊製程矽智財年度合作夥伴獎

全球矽智財專業開發商-円星科技(M31，6643)今日宣布，第六度榮獲台積電頒發「特殊製程矽智財年度合作夥伴」獎。

慧榮第3季營收、EPS 連三季創歷史新高

快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技( SIMO) 公布2021年第3季財報，營收高於預期，達2億5424萬美元，季增15...

台積電孕育半導體人才 2年49人獲博士獎學金

台積電設立博士獎學金，協助半導體產業孕育人才，計畫實施2年，已累計頒發予49位博士生

我太空中心與立陶宛NanoAvionics 簽MOU

由國發會、外交部及科技部等部會組成之中東歐訪問團，科技部長吳政忠日前與立陶宛經濟與創新部長Aušrinė Armonai...

科技廠瘋元宇宙 概念股、主題基金搭熱潮

近來科技大廠競相投入「元宇宙」開發，臉書宣布2年內將投資5000萬美元於元宇宙的研究，帶動電子遊戲、AI人工智慧等題材股...

元宇宙概念 宏達電沉浸式VR眼鏡11月1日開賣

臉書今天宣布公司將改名為Meta，再次炒熱元宇宙（Metaverse）話題。概念股宏達電趁勢宣布，旗下首款沉浸式虛擬實境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。