群聯財報案新竹地院宣判 潘健成擬上訴

群聯（8299）財報案近期新竹地院宣判，對此，群聯指出，董事長潘健成尚未收到判決書，尚無法得知被判決有期徒刑及易科罰金之理由。另外潘健成表示其對於判決結果感到遺憾，將於收到判決書後，與律師研議後續處理方向與相關事宜，並提起上訴二審法院。

該案件背景是潘健成因民國105年發生的財報事件，經台灣新竹地方法院審理終結宣判，其中有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金；另有關違反證券交易法第171條第1項第1款的部分，處有期徒刑2年。

群聯表示，公司目前營運及財務一切正常，不受該項判決影響。公司所發生的財報事件，本案自發生以來，潘董事長即主動到案說明亦積極配合調查，並如實告知整個始末，是為了因應險惡的商場競爭，以及厚植本公司的長遠發展，而作出權宜商業規劃，既未侵害群聯利益亦沒有欺騙投資人的念頭，且並未對於公司造成任何損害。

群聯表示，此事件亦讓群聯重新調整了公司治理的模式，積極推動制度化管理並建構涵蓋ESG等面向的企業社會責任機制。相較於民國105年，群聯於台灣上櫃公司的公司治理評鑑分數自後段班上升至前段班 (民國109年群聯排名前6%~20%)；國際的MSCI ESG評鑑也自CCC上升至BB (民國110年)。這些評鑑分數的上升，不僅代表著群聯對於ESG的重視，也代表著群聯的脫胎換骨與對公司治理的執行承諾。

群聯表示，近幾年群聯電子的營運成果有目共睹，營收從民國105年的新台幣438億元成長至民國109年的新台幣485億元；而截至民國110年9月份，營收更已達新台幣457億元，創歷史同期新高。而群聯也不吝將營收成果與股東分享，自創業以來已經配發現金股利超過新台幣298億元，其中自民國105年至民國110年所配發現金股利逾新台幣177億元。

群聯表示，群聯自創業以來已累計投資台灣研發支出近392億元，也落地生根於苗栗竹南購地興建企業總部與研發廠辦大樓，投資金額超過70億元，打造出全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片暨儲存方案供應商，全球員工超過3000位，其中包含70%的台灣高階研發人才。未來，群聯將持續投資台灣、持續穩健全球佈局，讓世界看見台灣的技術，為台灣爭光。