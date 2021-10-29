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劉揚偉：鴻海今年營收與獲利將是近十年最佳

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

蘋果示警，年底供應鏈吃緊，將影響到蘋果業績，鴻海（2317）董事長劉揚偉今（29）日表示，今年大概是過去這十年來，整個獲利最好的一年，營收也是最好的一年，鴻海會受影響，但整體表現還是蠻不錯的。

針對蘋果示警？劉揚偉說，越南疫情對公司是有一些影響，但逐漸恢復中，對於年底的影響，可能指的是越南那一塊，但正逐漸恢復中。

對於蘋果營收將損失60億美元，第4季更擴大？劉揚偉說，這是昨天的新聞，細節還不清楚，目前沒有感受到那個部分，細節會不會逐漸清楚，他還不清楚。

至於缺料是否影響鴻海業績？劉揚偉說，預期今年大概是過去這十年來，整個獲利最好的一年，營收應該也是最好的一年，有影響，但整體表現還是不錯。

對於臉書改名的看法？他說，下一個科技界的兩個大事，一是EV（電動車），一是元宇宙，鴻海一定會有相關產品。對於鴻海業績具體展望，將在11月12日的法說會說明。

鴻海 劉揚偉 蘋果

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