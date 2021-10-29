快訊

國道汐止段4車連環撞 遊覽車「車頭撞爛」駕駛等5人受傷

如果中共侵台 專家：台灣防禦工事再造的關鍵時刻

台積電設「博士獎學金」 協助半導體產業孕育頂尖人才

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台積電今日在企業社會責任電子報中指出，人才培育是台積電ESG五大方向的重要一環。為協助半導體產業孕育人才，台積電特別設立「台積電博士獎學金」，提供獲獎學生5年為期、每年新台幣50萬元的獎學金，並由台積宿資深主管擔任業師，為學子接軌產業最新技術與發展動向。截至民國110年10月，共49位學生獲頒獎學金。

台積電指出，培育博士級科學研究人才，是半導體產業持續精進、永續發展的重要關鍵。台灣的少子化趨勢已逐漸影響高等教育人數，半導體產業的人才供給也面臨「質與量」的挑戰。

為鼓勵優秀學生攻讀半導體相關理工科系博士學位，台積電自民國109年起，以「獎助學金、業師計畫、實習機會」三大特色規畫「博士獎學金」專案，提供產學並蓄的資源，鼓勵優秀學子積極投入半導體前瞻研究。透過每年新台幣50萬元，至多5年的獎學金資助，讓博士生在就學期間無後顧之憂；畢業後，不只可直接投身半導體產業界發展，亦可留在學界培育更多人才。

台積電表示，自民國109年起至民國110年止，台積電博士獎學金已累計頒發予49位博士生。民國110年申請總人數較前一年增加12%，達147人，其中學士申請直接攻讀博士學位者達34人，較前一年成長逾一倍。藉由「台積電博士獎學金」，台積電將持續挹注資源、扎根教育，以期建立穩固的人才供給基礎，厚植半導體產業競爭力。

台積電 半導體 獎學金

延伸閱讀

M31円星獲2021年台積電特殊製程矽智財年度合作夥伴獎

BNT疫苗今再來91.03萬劑 指揮中心：共到貨773.78萬劑

台指期跌94點收16,945點 台積電期貨跌6元

台指期開盤上漲22點 台積電期貨漲3元

相關新聞

M31円星獲2021年台積電特殊製程矽智財年度合作夥伴獎

全球矽智財專業開發商-円星科技(M31，6643)今日宣布，第六度榮獲台積電頒發「特殊製程矽智財年度合作夥伴」獎。

慧榮第3季營收、EPS 連三季創歷史新高

快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技( SIMO) 公布2021年第3季財報，營收高於預期，達2億5424萬美元，季增15...

台積電孕育半導體人才 2年49人獲博士獎學金

台積電設立博士獎學金，協助半導體產業孕育人才，計畫實施2年，已累計頒發予49位博士生

我太空中心與立陶宛NanoAvionics 簽MOU

由國發會、外交部及科技部等部會組成之中東歐訪問團，科技部長吳政忠日前與立陶宛經濟與創新部長Aušrinė Armonai...

科技廠瘋元宇宙 概念股、主題基金搭熱潮

近來科技大廠競相投入「元宇宙」開發，臉書宣布2年內將投資5000萬美元於元宇宙的研究，帶動電子遊戲、AI人工智慧等題材股...

元宇宙概念 宏達電沉浸式VR眼鏡11月1日開賣

臉書今天宣布公司將改名為Meta，再次炒熱元宇宙（Metaverse）話題。概念股宏達電趁勢宣布，旗下首款沉浸式虛擬實境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。