台積電設「博士獎學金」 協助半導體產業孕育頂尖人才

台積電今日在企業社會責任電子報中指出，人才培育是台積電ESG五大方向的重要一環。為協助半導體產業孕育人才，台積電特別設立「台積電博士獎學金」，提供獲獎學生5年為期、每年新台幣50萬元的獎學金，並由台積宿資深主管擔任業師，為學子接軌產業最新技術與發展動向。截至民國110年10月，共49位學生獲頒獎學金。

台積電指出，培育博士級科學研究人才，是半導體產業持續精進、永續發展的重要關鍵。台灣的少子化趨勢已逐漸影響高等教育人數，半導體產業的人才供給也面臨「質與量」的挑戰。

為鼓勵優秀學生攻讀半導體相關理工科系博士學位，台積電自民國109年起，以「獎助學金、業師計畫、實習機會」三大特色規畫「博士獎學金」專案，提供產學並蓄的資源，鼓勵優秀學子積極投入半導體前瞻研究。透過每年新台幣50萬元，至多5年的獎學金資助，讓博士生在就學期間無後顧之憂；畢業後，不只可直接投身半導體產業界發展，亦可留在學界培育更多人才。

台積電表示，自民國109年起至民國110年止，台積電博士獎學金已累計頒發予49位博士生。民國110年申請總人數較前一年增加12%，達147人，其中學士申請直接攻讀博士學位者達34人，較前一年成長逾一倍。藉由「台積電博士獎學金」，台積電將持續挹注資源、扎根教育，以期建立穩固的人才供給基礎，厚植半導體產業競爭力。