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研華第三季淨利22.74億元 歷史次高

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395） 今（29）日舉行董事會，公佈2021年第三季合併財務報表。在單季營運部分，研華2021年第三季合併營收達155.07億元，年增19%，季增9%。第三季營業毛利為57.06億元（毛利率36.8%），合併稅後淨利為22.74億元（年增17%、季增27%），第三季合併每股稅後盈餘為2.95元。

研華2021年前三季合併營收達428.78億元，年增12%。累計營業毛利為161.32億元（毛利率37.6%），合併稅後淨利為59.77億元（年增8%），前三季合併EPS為7.74元。研華單季及累計至九月份營收，雙創公司歷史新高紀錄，第三季淨利表現亦為歷史次高水準。

在各事業群方面，研華2021前三季整體而言皆較去年成長，其中以工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）、服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）及綜合服務事業（Advantech Service Plus，AS+）表現最佳，年對年分別成長35%、27%及28%。然應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）累計表現仍較去年下滑7%。

在區域表現方面，研華累計2021前三季各區營收表現普遍較去年同期成長，其中以中國大陸及新興市場最為強勁，年對年分別成長37%及51%；歐洲、台灣及南韓市場亦呈雙位數成長。整體日本市場則恢復正成長，較去年同期年增1.2%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨全球景氣復甦，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華營運締造佳績。接單方面，2021第三季接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.45，累計至九月份BB Ratio則為1.55。雖然供應鏈因素持續影響，公司落實採購流程優化，價格調漲效益亦逐步發酵，毛利率穩健回溫。

若未來半年原物料價格持續上漲，公司不排除進行第二波漲價以反映成本。展望2021第四季，整體營運樂觀可期。研華兩岸擴產計畫已如期展開，預計至年底前將增產三成，以因應第四季與明年的訂單出貨預做準備。

研華 營收

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