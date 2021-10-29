工業富聯公布前三季財務指標 歸母淨利潤增25%

在全球疫情持續反覆、行業普遍困難等背景下，鴻海旗下工業富聯今（29）日公佈今年截至9月30日前三季度業績，報告期間內財務數據全面增長，相關業務逆勢增長，其中歸母淨利潤增長25%，扣非淨利增長三成以上，5G業務增勢強勁。

2021年前三季度，工業富聯營收人民幣3,054億元，同比增長8%；歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣110億元，同比增長25%；扣除非經常性損益的淨利潤人民幣102.4億元，同比增長18.05%。加權平均淨資產收益率同比上揚，達10.12%。

其中第3季度單季業務表現亮眼，歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣43億元，同比增長14%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣42億元，單季同比大增35.07%。

財務抗風險能力持續增強，前三季度經營活動現金流同比大幅增長，增加人民幣87億元。資產負債率持續下降至54%，流動比率持續優化。對於處於互聯網行業中技術型企業，研發投入尤其重要，在報告期內，研發費用同比增加17%，達人民幣81億元；固定資本支出持續增長，同比增加人民幣10.5億元，達人民幣46.1億元，增幅近3成。

工業富聯三季報的財務數據增長主受惠高端精密製造業務持續增長，及5G相關設備出貨暢旺。此外，雲計算業務保持上半年增速，智能家居業務也進入新產品領域。整體毛利率進一步提升，主要來自產品及客戶佈局多元化，同時技術研發能力上升。

其中，通信及行動網路設備業務中，高端折疊機精密機構件已經開始出貨。5G產品業務延續上半年較高速增長的態勢，特別是5G基站終端、5G 400G路由器等。工業富聯在全球5G基建重點時期，積極佈局5G+邊緣計算，應用於工業互聯網及車聯網，出貨動能將維持至2022年，有望帶動該項業務營業收入持續提升。在5G領域，專利申請年增長率超過70%，

在雲計算領域，獲得客戶主力機種訂單，尤其是CSP業務持續成長，邊緣計算帶動新能源車AI運算單元的增長，整體毛利率進一步提升。智能家居方面，受益於用戶對資訊安全的日益重視，WiFi6、Doorbell、IP CAM等家庭安全設備出貨量成長；穿戴設備方面已進入多個新產品領域，如TWS耳機的高性能要求、健康手錶已開始量產，並有成品交付，預計明年將有量的突破。

在工業互聯網領域中，燈塔工廠解決方案已深入消費電子、新能源汽車、住宅工業與機械加工行業。其中，工業富聯與汽車行業的燈塔工廠合作模式逐步成熟。如助力敏實嘉興敏華未來汽車產業園，通過數位化運營平臺，落地浙江第一家未來工廠。

工業富聯目前在中國大陸參與建設、助力落地的燈塔工廠數量為5座，占全國燈塔工廠總數10%。與此同時，工業富聯參與了廣汽埃安數位化轉型專案，進展順暢獲客戶好評。

工業富聯目前專利佈局包括中、美、德、法、日在內的13個國家及地區，專利數量達4,966件，2018年至2020年核心授權專利數量分別達558件、770件、889件，保持快速上漲勢頭，高價值專利資產占比持續提升。