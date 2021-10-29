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M31円星獲2021年台積電特殊製程矽智財年度合作夥伴獎

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
M31董事長陳慧玲。圖/M31提供
M31董事長陳慧玲。圖/M31提供

全球矽智財專業開發商-円星科技(M31，6643)今日宣布，第六度榮獲台積電頒發「特殊製程矽智財年度合作夥伴」獎。

台積電開放創新平台（Open Innovation Platform®, OIP）年度合作夥伴獎項，是為表彰過去一年來OIP生態系統夥伴在實現下一世代設計方面追求卓越的貢獻，藉由齊力合作與努力，有效推動半導體產業的創新。

台積電於本月27日在2021年OIP論壇宣布得獎夥伴，此年度盛會集結了半導體設計生態夥伴與台積電客戶，提供最佳的平台來討論最新的技術與設計解決方案，支援高效能運算、智慧型手機、車用電子、以及物聯網應用。

M31成立於2011年，自2012年起即成為台積電矽智財聯盟計畫成員，並積極參與開發符合台積電9000品質系統評核的矽智財解決方案，至今已在台積電開放創新平台完成330項以上的矽智財，並為超過210家IC設計公司，提供新產品設計的矽智財解決方案。M31自成立以來，今年已是第六度獲頒台積電年度最佳合作夥伴獎，這也是對公司研發技術和客戶服務再次的肯定。

M31不僅採用台積電的高壓(High Voltage；HV)、雙極性(Bipolar-CMOS-DMOS；BCD)、嵌入式快閃記憶體 (Embedded Flash；EF)等特殊製程技術，開發基礎IP包括記憶體編譯器 (SRAM Compiler)、標準元件庫 (Standard Cell Library)，以及通用IO元件庫 (General Purpose Input/ Output Library , GPIO)。

同時，為滿足不同IC設計人員的需求，M31也積極投入研發高速介面IP，包括USB、MIPI、PCIe、SATA、SerDes等不同規格的IP產品，以及類比IP 的開發如ADC、PLL、LDO、PVT Sensor等。

M31在先進製程矽智財的開發和認證更是持續跟隨台積電的腳步，從12、16奈米一路推進到7奈米和5奈米。今年更持續擴充新的IP產品線如CPU Hardcore IP與推出IP整合服務，協助客戶在最短的時間內達成極低耗電的CPU實體設計與標準IP元件庫的效能精進，將有助於客戶專注於晶片設計差異化與系統層次的整合，協助客戶的IC產品在效能和成本表現上更具市場競爭優勢。

M31円星科技董事長陳慧玲表示，台積電OIP年度合作夥伴的獎項，不僅僅是半導體行業中的一大榮譽，更是對M31每年在研發技術和客戶服務方面卓越表現的認可。

她說，十年來，M31一直致力於開發高品質的矽智財。在我們所奠定的堅實研發基礎上，憑藉著豐富的矽智財開發與驗證的經驗，M31將持續與台積電合作向半導體業展示M31豐沛的創新研發動能與實力」

台積電設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，恭喜M31榮獲2021年度台積電OIP特殊製程矽智財合作夥伴獎， M31的持續合作與努力讓我們的技術發展能夠維持領先，同時協助客戶充分利用台積電先進技術於功耗、效能、面積方面大幅提升的優勢，加速產品差異化的創新。

台積電 矽智財

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