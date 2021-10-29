慧榮第3季營收、EPS 連三季創歷史新高

快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技( SIMO) 公布2021年第3季財報，營收高於預期，達2億5424萬美元，季增15%，優於原先預估的成長7.5%～12.5%，年增更達102%；第3季毛利率達50.2%，稅後純益6040萬美元，每單位稀釋美國存託憑證(ADS)純益為1.7美元(約新台幣48元)，也優於預期。

慧榮指出，第3季eMMC/UFS控制晶片營收，持續創下單季營收歷史新高，比前一季大幅成長60%～65%，比去年同期更巨幅成長高達305%～310%；SSD控制晶片營收與上一季相比約為持平，年增達70%～75%；新品開發方面，第3季慧榮推出全球最高速的外接可攜式SSD單晶片控制器，客戶包括Kingston（金士頓）在內的多家模組廠。

慧榮總經理苟嘉章表示，很高興我們的營收、EPS連三季創歷史新高。此外，公司的年度營收運轉率(Revenue Run-Rate)也較先前計畫提前一季達到10億美元。這樣的營收表現主要因為公司產品市占率的提升，同時為了晶圓缺貨而不斷優化產品結構，加上應用於智慧型手機和其他智慧型裝置的eMMC/UFS控制晶片營收的強勁成長，帶動第3季整體營收有亮麗表現。

展望未來，苟嘉章表示，相信在重量級OEM客戶的眾多專案帶動下，市佔率將持續提升，營收也將穩定成長。

慧榮預估2021年第4季營收將介於2億5400萬至2億6700萬美元之間，比第3季持平至成長5%，毛利率介於48.5%至50.5%之間。