吳政忠訪立陶宛創新工業園區 深化雙邊科技合作

科技部長吳政忠28日訪問位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的創新工業園區（VCIIP），除了分享台灣發展科學園區的經驗，也期待未來雙方能有更多交流機會，深化雙邊科技合作。

國發會主委龔明鑫偕同科技部部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及跨部會暨產官學研66人訪問團，先後至斯洛伐克、捷克、立陶宛訪問。

吳政忠28日訪問立陶宛創新工業園區，並於工業園區內聽取簡報；竹科管理局局長王永壯介紹台灣科學園區發展與成果，立陶宛創新工業園區與業界代表則就產業特性、發展優勢、資源，以及如何提升產業競爭力等方面，與台灣交換心得。

這次參訪聽取消防工程公司Poliprojektas、免疫診斷公司IMUNO DIAGNOSTIKA、碳足跡測量公司proTECH等公司與太陽光電（PV）產業聚落的簡報後，一行人也參觀太陽能板樣本的展示空間。

科技部今天發布新聞稿指出，立陶宛創新園區正處於起步階段，規模雖不及台灣科學園區，但雙方盼未來能有更多合作交流機會，期待進一步的合作。

維爾紐斯創新工業園區是立陶宛第一個、也是唯一用於發展創新業務的產業園區，位於首都東北方，占地24公頃，自2018年8月開始營運，目的是加強立陶宛的創新體系，並通過建立功能性的研發基礎設施和通訊，提升高科技競爭力，從而提高園區對外國投資和創新公司的吸引力。

而新竹科學園區已在台灣深耕40餘年，除了孕育台灣的「護國神山」台積電及其他半導體產業大廠，也締造IC封裝測試世界第一、TFT-LCD面板世界第二、矽晶太陽能電池世界第二與LED製造世界第三等傲人成績。

吳政忠表示，台灣北、中、南已形成供應鏈完整的科技廊帶，這是台灣在高科技研發的前瞻布局，現在也蛻變成新創群聚的基地，台灣也願意分享科學園區發展的經驗。