疫情掀企業高層交棒風 加快腳步平均花4.1年完成接班

企業營運連兩年遭遇疫情衝擊，為了力求生存與突破，不少企業加快「董監換血」腳步，掀起「高層交棒風」。根據yes123求職網今（29）日公布的調查發現，公司認為企業領導階層的接棒過程，應該要花4.1年完成交棒，比起疫情之前略有加快腳步的跡象，2018年調查時為4.9年，2019年又再降至4.4年。但，疫情變數、供應鏈重組、原物料漲，也讓企業接班人挑戰多。

調查指出，有五成七企業，屬於「有」接班人計畫，比例高於2019年的50.8%，以及2018年的48.9%；同時共有四成六，屬於「曾經或正在執行」接班人計畫。畢竟去年與今年的業績變數「疫」外不少，難怪若目前有「企業接班人」計劃，有56.7%的公司坦言，會因連兩年「疫情」關係「加快」進度。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較於國外興盛的接班文化，台灣因為以中小企業為主，家族事業比例高，組織雖然扁平化，但是創辦人經常身兼數職，可能較無暇去深思或落實接班人計劃。

同時在台灣業界，「所有權」和「經營權」兩者之間，是否要明確分離，看法相當分歧，哪種模式較佳仍有爭議：例如由企業創辦人的後代，維持「大股東」主政；還是對外尋求專業的高階經理人，或者由內部資深員工升任，擔任「經營舵手」；或是兩種模式並行，採「雙CEO共治」方式；甚至是「大股東」和「專業經理人」一起組成「多人決策委員會」。

楊宗斌進一步指出，社會結構轉向高齡化、少子化，結果「董總字輩」拚到快退休，有的卻自認能安心交棒的人選少；有的則是遇到第二代、第三代，對自家生意沒興趣，或者與長輩經營理念有歧見，行事風格迥異。

相較之下，若交棒給專業經理人，特別是「空降部隊」，企圖大刀闊斧革新，不但要先得到基層員工與「老臣們」的認同，由於本身持股不高，績效若與薪酬無法成正比，常常引來「肥貓爭議」，甚至碰上董監改選大戰，容易導致CEO位置更迭頻繁。

楊宗斌建議企業高層，開始培養接班人的年紀，大約設定在35歲以前，約四五年後正式接班，代表接下來「七年級生」，有望成為CEO的主要年齡層。當然新一代的接班人，面臨嚴峻的挑戰可不少，像是在「後疫情」時代，全球供應鏈重組，缺料、缺工的漲價效應，企業產線或銷售據點的佈局，攸關未來營運的勝敗。還有從傳統代工、製造，進入AI、自動化時代，由實體通路，進入電子商務，都考驗著接班人的反應速度，能否跟上「數位轉型」潮流，同時守住企業的核心價值。

上述「疫情年企業接班與轉型計畫調查」，是由yes123求職網於2021年10月13日到10月25日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共939份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。至於求職者部分，調查「20歲（含）以上」，且「已畢業、退伍（免役）」的會員，有效問卷共1,177份，信心水準為95%，誤差值為正負2.86%。