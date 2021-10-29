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HTC VR眼鏡VIVE Flow 訂11月1日上市 搶攻元宇宙商機

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
臺灣大學國際學生體驗VIVE-Flow及「台灣森林療癒之旅」，體驗到台灣的文化及大自然之美。圖／宏達電提供
臺灣大學國際學生體驗VIVE-Flow及「台灣森林療癒之旅」，體驗到台灣的文化及大自然之美。圖／宏達電提供

宏達電宣布，首款沉浸式VR眼鏡HTC VIVE Flow將於11日1日開賣。隨著元宇宙（Metaverse）熱潮興起，如何運用VR設備進行虛擬、現實世界深度互動，也讓宏達電VR設備廣受市場關注。

VIVE Flow結合手機使用情境同時提供完整VR應用內容，適用搭配安卓手機，直覺性操控不受空間限制，隨時隨地皆可擁有全新沉浸式體驗。

想去電影院或演唱會現場享受個人巨型螢幕的視覺震撼，卻不想承受人擠人的風險，透過MiracastTM方式可以讓安卓手機上的內容鏡射至VIVE Flow上，不論是用Netflix追劇或是看電影，都可以最舒適的姿勢觀賞。

此外，透過Firefox Reality觀賞各式影音內容如YouTube影片或360度內容，都能隨著使用者各式坐、平或側躺觀賞姿勢，提供最舒適的觀賞角度來感受劇院級大螢幕的視覺震撼。

民眾因疫情而無法旅行，可以戴上VIVE Flow，透過TRIPP等應用內容進行沉浸式冥想，即可獲得深度的放鬆，或是使用MyndVR沿著風景優美的北美66 號公路旅行，還能秒飛峇里島的海岸邊做瑜珈，在雪山林間中聆聽蟲鳴鳥叫，一秒置身大自然。

VR 手機 宏達電

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