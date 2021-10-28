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可成轉型拚智慧醫療 攜工研院開發微創手術系統

中央社 / 台北28日電

金屬機殼大廠可成與工業技術研究院今天宣布，將共同合作次世代整合式手術器械開發專案，攜手開發精準雙模態微創手術系統。

可成發布新聞稿表示，近年來傷口小、恢復快的胸腔及腹腔微創手術已成為現代醫療趨勢，為建立國內微創手術器械自主產業鏈，經濟部技術處運用科技專案推動高階醫材的產業落地應用，整合可成的材料製造與工研院的醫材軟硬體研發能量，將建立國內自主產業鏈，搶占精準智慧醫療市場。

可成董事長洪水樹說，在外科手術中，組織的切割、止血處理時間冗長，可成投入醫療產業已超過10年，此次與工研院攜手合作，期待運用既有的材料科學與製造優勢，借重工研院醫材研發能力，開發雙模態微創手術系統技術，結合電及超音波能量輸出，可動態調控高頻電刀和超音波刀所需的手術器械能量。

洪水樹強調，今年為可成轉型元年，看好未來人工智慧（AI）醫療發展及微創手術相關的醫療器械需求，可成具備微創醫材所需的核心能力，未來也將透過與一線的品牌大廠合作，扮演開發與代工的角色，擴大規模切入高階醫材、耗材等微創醫材領域。

工研院院長劉文雄表示，腹腔微創手術已蔚為趨勢，目前進口的醫材器械大多僅有切割或止血等單一功能，除了更換器械增加時間與接觸風險外，手術過程中也會因熱產生煙霧遮蔽視野。

劉文雄說，今年工研院攜手可成開發次世代整合手術醫材，打造符合臨床醫師需求與多元手術應用的醫材器械，希望未來吸引更多業者加入產業鏈。

微創手術 醫材 可成

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