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影／臉書重壓「元宇宙」 宏達電終盼到VR開花結果

經濟日報 / 記者蔣明倫邱力行／台北即時報導

元宇宙話題能夯多久？宏達電（2498）自2016年開始深耕VR事業，當時在科技圈掀起漣漪，但VR產品遲未走進我們的生活。今年臉書（Facebook）登高一呼要全力發展「元宇宙」，把AR／VR視為未來發展重心，甚至規劃單獨列出「Facebook Reality Labs」的AR／VR營業數字，顯見這次臉書是「來真的」。

Facebook第三季財報出爐，除了宣布自下一季開始，將單獨列出臉書AR／VR產品及服務的「Facebook Reality Labs」營收，還強調「元宇宙」依然會是臉書未來發展目標。臉書提到，會持續投入超過100億美元在Facebook Reality Labs的業務上，擴展AR及VR內容發展。

「元宇宙」指靠VR與AR技術打造虛實整合的空間，不過其實現今的VR技術已問市近10年，早期機身笨重攜帶不便，除了少數遊戲玩家外，多半都使用在醫療、工業甚至軍事等特定領域。

隨一體式VR裝置出現，VR裝置穿戴更方便、機身輕量化，加上累積不少遊戲、電影內容，加上新冠肺炎疫情推波助瀾，更加速VR裝置進入市場，逐漸原先的影視娛樂，開始走入日常生活。

台經院資深分析師邱昰芳表示，2020年的VR市占率，由臉書的53.5%排名第一，Sony與宏達電則各別占11.9%與5.7%。目前也有愈來愈多家晶片商、硬體、軟體與內容商將VR與AR列為重要載具。邱昰芳認為，這股熱潮能否持續噴發，最重要的還是「內容」能否吸引消費者買單，說服民眾跨入元宇宙的世界。

VR AR 元宇宙

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