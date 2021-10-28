影／無畏電視面板價跌 彭双浪：多元產品擺脫景氣循環

友達（2409）今（28）日召開法說會，第三季的獲利表現與上季持平，稅後純益193.1億元，EPS達2.03元。近期電視面板價格大跌，市場雜音不斷，友達董事長彭双浪點出，電視面板在友達營收占比降低至22%，價跌對友達影響相對小。他也提到，隨著友達業務越來越多元，可望讓友達擺脫過去面板業的景氣循環命運。

友達董事長彭双浪於法說會指出，近期面板需求少且價格大跌，對友達的營運與營收影響不大，且IT與商用需求轉為強勁，讓第三季的營收仍有微幅成長。他補充，電視面板在第三季的營收占比降低至22%，即便價格不佳，影響還是較其他同業小。

財務長曾煜智則表示，因為第三季積極將產能轉往表現不錯的產品線，使得整體的ASP（平均銷售價格）還是小幅成長了3%。

談到第四季展望，彭双浪認為消費性產品的需求仍然疲弱，但由於商用需求強勁，訂單也可望成長。此外他也提到，第四季為面板傳統淡季，將動態調整產能、安排歲修，並因應市場變化，適時調整產品組合。不過彭双浪也認為，大陸的能耗雙控措施可能成為電價調漲隱憂，將會密切注意。

彭双浪提到未來將持續推動雙軸轉型，他強調雙軸轉型可以提升產品的附加價值，不做規模競爭，未來也將生產更多樣、客製化的產品，像是8K、無邊框等高階產品。彭双浪說，隨著友達業務越來越多元，可以讓市場認識友達不只是一家面板公司，更希望可以擺脫面板的景氣循環。