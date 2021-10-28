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英特爾大小核發威 將成桌機與筆電CPU新架構

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

晶片巨人英特爾在執行長基辛格主導下強勢出擊，其Intel Innovation活動於台灣時間今（28）日凌晨公布推出最新第12代Intel Core中央處理器（CPU），首波產品中包括號稱是地表最強遊戲處理器i9-12900K。值得注意的是，這是其首度採用Intel 7製程的產品線，也是其第1次採類似安謀（Arm）大小核架構的產品。

英特爾公布第12代Intel Core處理器產品線，發表6款不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中包含號稱地表最強遊戲處理器第12代Intel Core i9-12900K。

上述處理器採用Intel 7製程，也是這項製程技術獲得突破性進展後的首發作品，可謂是基辛格上任後，帶領英特爾重回技術領先群的代表作。

值得注意的是，前述處理器採用所謂的效能混合架構，是由類似一般稱為大核的效能核心（P-core），結合專為可擴充多執行緒工作負載效能所設計，一般稱為小核的效率核心（E-core）所組成，基本上類似於安謀所採行的大小核架構。

業界人士表示，處理器採用大、小核的設計，優點在於可以兼顧效能與省電，例如電競產品主要追求效能，而筆電則講求能長時間使用，所以這樣的產品架構設計，後續可以隨著英特爾各產品的不同性能特點進行彈性調整。據了解，英特爾接下來在桌機與筆電處理器產品，都會採效能混合架構，至於伺服器處理器方面則尚未公布。

處理器 Intel 英特爾

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