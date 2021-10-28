立積：不擔心競爭態勢 較在意主晶片供應

射頻IC業者立積（4968）於28日召開法說會，公布第3季獲利季減逾八成，每股純益為0.33元，累計前三季每股純益為6.07元。展望第4季，該公司預期，主晶片廠商缺貨的情況可能仍難以緩解，但該公司會盡量降低存貨跌價損失的影響。

立積第3季合併營收為10.25億元，季減40.8％、年減39％，累計前三季合併營收為45.02億元，年增21.3％。

至於獲利方面，立積第3季淨利2,881.2萬元，季減88.6％，年減約九成，以除權後股本計算，每股純益為0.33元。該公司累計前三季獲利為5.37億元，比去年同期微增0.03％，以除權後股本計算，每股純益為6.07元。

Wi-Fi射頻前端模組（FEM）是立積的主要產品，該公司表示，營收受到客戶端長短料影響衝擊，以該公司所搭配的平台來說，大約六成是博通，另外還有高通與聯發科等。但目前博通主晶片交期長達52周，高通也有36周，至於聯發科與瑞昱方面大約是26周。

雖然市場上有低價競爭與轉單傳言，不過立積強調，目前沒感受到轉單的情形，而在目前缺貨的情況下，也不太有人會殺價競爭，現在比較不擔心競爭態勢，比較在意主晶片的供應何時恢復順暢。