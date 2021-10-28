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台積電赴日設廠快了？SONY證實有意和台積電合資

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
Sony證實，正考慮加入台積電赴日設廠計畫。 路透 路透社
Sony證實，正考慮加入台積電赴日設廠計畫。 路透 路透社

備受業界關注的台積電（2330）赴日設廠計畫在今（28）日由日本地方再傳出消息，Sony集團財務長（CFO）十時裕樹（Hiroki Totoki）今日在財報業績發布會上提到，將持續和台積電、日本經產省討論投資設廠事宜，SONY也和台積電討論如何深化合作。

台積電先前在10月14日法說會上已說明，有意在日本建立一座特殊製程晶圓廠，此計畫尚待董事會批准。

當時法說會上，台積電總裁魏哲家提到，收到來自客戶和日本政府對此計畫的強力承諾支持。此座晶圓廠將採用 22/28 奈米技術進行晶圓製造。預計於 2022 年開始建造，並於 2024 年底量產。更多相關細節將在董事會核准後提供。

台積電 晶圓廠 日本

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