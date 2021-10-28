台積電赴日設廠快了？SONY證實有意和台積電合資
備受業界關注的台積電（2330）赴日設廠計畫在今（28）日由日本地方再傳出消息，Sony集團財務長（CFO）十時裕樹（Hiroki Totoki）今日在財報業績發布會上提到，將持續和台積電、日本經產省討論投資設廠事宜，SONY也和台積電討論如何深化合作。
台積電先前在10月14日法說會上已說明，有意在日本建立一座特殊製程晶圓廠，此計畫尚待董事會批准。
當時法說會上，台積電總裁魏哲家提到，收到來自客戶和日本政府對此計畫的強力承諾支持。此座晶圓廠將採用 22/28 奈米技術進行晶圓製造。預計於 2022 年開始建造，並於 2024 年底量產。更多相關細節將在董事會核准後提供。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言