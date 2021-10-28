愛立信搶搭元宇宙 推「時間關鍵型通訊」

搶進元宇宙應用，愛立信宣布推出全新端到端解決方案「時間關鍵型通訊」（Time-Critical Communication），提升其 5G 網路能力。該解決方案可提供時間關鍵性通訊應用所需的低延遲和高可靠性，提供消費者、企業和公部門使用，更強化媒體使用體驗，如雲端遊戲、AR或VR 。

愛立信表示，透過新的關鍵型物聯網 （Critical IoT） 產品實現時間關鍵型通訊，該方案可用軟體升級的方式部署在5G公用和專用網路、廣域和區域網路，以及任何 5G 頻段上。隨著電信商在全球部署 5G 網路並成功推出增強型行動寬頻 （ eMBB） 和固定無線接取服務 （ FWA），新的解決方案可進一步強化實時的媒體使用體驗，如雲端遊戲、AR或VR ，並為遠端控制、移動自動化和工業控制領域開創更多可能性。

愛立信表示，除了讓全球近25 億的行動遊戲玩家享受無延遲的遊戲體驗外，全新的時間關鍵型通訊解決方案也讓沉浸式延展實境 （XR） 使用者備受期待。而製程或關鍵任務和服務高度仰賴高效能與可靠連線能力的企業、產業和公部門，也將能受惠於這項解決方案。

愛立信網路產品負責人 Per Narvinger 表示，愛立信不斷推出創新的 5G 解決方案，推動全球 5G普及。透過時間關鍵型通訊將 5G 網路的能力提升到新的境界。該解決方案將為我們的客戶提供工具來擴展為消費者、企業和公部門提供的產品選項，並進一步創造 5G 的盈利能力。」

愛立信的時間關鍵型通訊是一個用來解決行動網路延遲和中斷問題的端對端的軟體解決方案。該方案結合了符合 3GPP 規範的超可靠低延遲通訊 （URLLC） 標準與愛立信的創新技術，可減少造成延遲的主要原因。這套軟體產品建立在愛立信在無線接取網路、傳輸、5G 核心網路、服務管理與編排、BSS 和支持服務方面的專業基礎上，能大規模實現低延遲使用案例，在一定的可靠性 （99.9% 至 99.999%） 上，提供一致的低延遲 （50 毫秒至 1 毫秒） 端到端服務。許多5G的新興使用案例要求確保一致性的低延遲和高可靠性，但這在目前的 4G 和 5G 網路中無法達成。新的時間關鍵型通訊解決方案將能滿足這項需求並全面釋放5G 的潛力。

愛立信自2017年便與英國電信 （BT）、Hyperbat透過5G VR數位分身合作推動工業4.0、與Einride 和 Telia開展自動駕駛生態系統，以及和Boliden、ABB、Audi、Fraunhofer IPT 和 Rockwell Automation等客戶及產業夥伴長期合作，共同為低延遲使用案例進行 5G 試驗。

近期愛立信與澳洲電信 （Telstra） 合作，展現低延遲低損耗可擴充傳輸量 （Low Latency Low Loss Scalable throughput， L4S） 技術能減少雲端互動遊戲延遲的優勢。L4S 是時間關鍵型通訊工具包的新功能之一。

此外，愛立信與聯發科技（2454）的合作也達到新的里程碑，證明5G在毫米波段的上行和下行傳輸皆可達成 1 毫秒的一致低延遲和 99.99% 可靠性。聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，聯發科技與愛立信共同展現 5G 在上下行傳輸中，可同時達到的一致性低延遲和高可靠性。這項關鍵的里程碑證明 5G 可以實現最嚴格的低延遲應用，例如工業自動化系統的即時控制。公司近日也和愛立信合作完成 FR1 + FR2 高低頻NR-DC技術實驗室測試。採用IMT-2020 （5G） 推進組制定的載波頻寬，利用NR-DC和載波聚合技術，在下行800MHz、上行400MHz的工作頻寬上，對毫米波的實體層關鍵技術以及NR-DC SA獨立組網功能進行了全方位的測試。聯發科技也將持續透過領先的技術以及與愛立信長期的夥伴關係，齊力推動行動科技的發展。

國際數據公司 （IDC） 物聯網和電信網路基礎設施研究經理 Patrick Filkins 指出，愛立信 5G 創新解決方案將為公用和專用 5G 網路部署注入關鍵動能。時間關鍵型通訊解決方案能將原本供企業和工業使用的「best effort」無線網路，轉變為結合超可靠和超低延遲的無線網絡，為服務級別協定和服務品質提供更廣泛且量身打造的作法。愛立信為產業提供目前最先進的 5G 功能組合且適用於所有頻譜，為各種部署情境提供低延遲通訊服務。

日本軟體銀行 （Softbank） 資深副總裁暨行動網路部門主管Tomohiro Sekiwa 表示，我們相信時間關鍵型通訊是實現 5G完整潛力的關鍵，可為汽車和運輸業帶來變革。有了可靠且一致的低延遲連線能力，5G 還可以大幅改善公共衛生和安全、交通效率，並讓交通系統更加永續。

澳洲電信技術開發和解決方案主管 Channa Seneviratne 指出，在強化網路能力以持續改善使用者體驗上，我們已和愛立信有長期的技術合作關係。L4S 等時間關鍵型通訊解決方案能讓我們提供一致的低延遲，而這對即時影像、AR／VR 和雲端遊戲等應用至關重要。

Rockwell Automation 先進技術總監 Dave Vasko 認為，時間關鍵型通訊搭配 5G ，可減少有線網路、提高彈性和敏捷性、強化可見度、支持具移動性的新數位應用，進而改變整個工業自動化領域。一致的低延遲和高可靠性能力對於無線連結 XR、感測器、控制器和致動器至關重要，可提升工業生產力和效率。