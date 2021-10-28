日月光第3季每股純益3.29元創單季新高 本季續看升

IC封測龍頭日月光投控今日公布第3季財報，受惠封測產能利用率維持高檔，加上電子代工服務（EMS）事業回溫，單季稅後純益達 141.76 億元，年增111%，每股稅後純益3.29元，創單季新高；累計前三季已達7.66元，也創歷年同期新高，並超越去年全年的6.47元。

展望本季，日月光投控提出若以美元計價，本季封測事業生意量將與今年第3季相仿；封測事業第四季毛利率將與今年第3季相仿；以美元計價，電子代工服務今年第4季生意量將接近去年第4季水準；電子代工服務第4季營業利益率將接近今年第3季水準。由於日月光第4季持續調漲封裝價格，法人預估第4季合併營收將季增10%到13%，符合先前逐季成長的看法。

值得注意的是，法人擔心目前市場遭遇安卓手機銷售不佳、智慧電視需求疫弱及Chromebook銷售下修等雜音，是否會影響封測訂單在明年第1季修正。

但日月光投控財務長董宏思強調，目前客戶需求仍然強勁，主要來自數位轉型及AI、5G、IoT和電動車（EV）等導入半導體元件，對封裝需求持續增加，日月光投控也持續增加封裝機台，滿足客戶需求。

日月光投控第3季營收1,506.65億元，季增18.7%，年增22.3%，毛利率突破20.4%，季增0.9個百分點，年增4.4個百分點，營益率12.2%，季增1.8百分點，年增4.8個百分點，稅後純益141.76億元，季增37%，年增111%，每股稅後純益3.29元。

日月光投控前三季營收3970.61億元，年增21.02%，毛利率19.5%，年增2.84個百分點，營益率10.71%，年增3.51個百分點，稅後純益329.92億元，年增88.01%，每股稅後純益7.66元。

日月光投控第3季封測事業營收達900.92億元，其中，封裝達752.21億元，季增14%，年增29%；測試達134.16億元，季增15%，年增9%，封裝、測試營收呈現雙成長，毛利率也持續優化，達到28.4%，季增1.7個百分點，年增6.9個百分點；EMS的毛利率也推升到9.6%的高峰。