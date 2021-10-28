明年晶圓代工產值估年增13%續創新高 晶片荒現紓緩跡象

根據TrendForce最新報告指出，在全球電子產品供應鏈出現晶片荒的同時，晶圓代工產能供不應求衍生的各項漲價效應，推升前十大晶圓代工業者產值在2020及2021年連續兩年皆出現超越20%的年增率，突破千億美元大關；展望2022年，在台積電（2330）為首的漲價潮帶動下，預期明年晶圓代工產值將達1,176.9億美元，年增13.3%。

TrendForce表示，2021年前十大晶圓代工業者資本支出超越500億美元，年增43%；2022年在新建廠房完工、設備陸續交貨移入的帶動下，資本支出預估將維持在500-600億美元高檔，年增幅度約15%，且在台積電正式宣布日本新廠的推升下，整體年增率將再次上修，預估2022年全球晶圓代工八吋年均產能將新增約6%，十二吋將年增約14%。

由於八吋晶圓製造設備價格與十二吋相當，但晶圓平均銷售單價卻相對較低，擴產較難達到成本效益，因此擴產幅度相當有限；十二吋方面，從製程來看，十二吋新增產能當中，超過50%為現今最為短缺的成熟製程（1Xnm及以上），且相較於2021年新增產能多半來自華虹無錫及合肥晶合，2022年新增產能主要來自台積電及聯電（2303），擴產製程集中於現階段極其短缺的40nm及28nm節點，預期晶片荒將稍有緩解。

從應用別來看，由於消費型電子終端產品如筆電、汽車、以及多數物聯網家電等，目前呈現短缺的週邊零組件多半以28nm（含）以上成熟製程製造，在2022下半年新增產能陸續開出的前提下，供貨上可望稍獲紓解；然而，在40nm及28nm產能緊缺出現緩解跡象的同時，八吋產能以及1Xnm製程的緊缺仍然是2022年不容忽視的重點。

從八吋供給端來看，在產能增幅有限的情況下，5G手機及電動車滲透率持續提升，大幅帶動PMIC相關需求倍增，該需求持續侵蝕八吋晶圓產能，使得≦0.18㎛製程訂單已滿載至2022年底，短期內未見舒緩現象。

綜合上述，TrendForce認為，在歷經連續兩年的晶片荒後，各大晶圓代工廠宣布擴建的產能將陸續在2022年開出，且新增產能集中在40nm及28nm製程，預計現階段極為緊張的晶片供應將稍為緩解。然而，由於新增產能貢獻產出的時間點落在2022下半年，屆時正值傳統旺季，在供應鏈積極為年底節慶備貨的前提下，產能紓解的現象恐怕不甚明顯。