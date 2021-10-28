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日月光Q3財報三率三升 毛利率衝破20%、創新高

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

封測大廠日月光投控（3711）今（28）日公布第三季財報，受惠封測產能利用率維持高檔，加上EMS事業回溫，毛利率、營益率、淨利率三率三升，毛利率衝破20%大關、創新高，帶動稅後純益為141.76億元，季增37%、年增111%，創單季新高，單季每股稅後純益3.29元；累計前三季EPS已達7.66元，超越去年全年的6.47元。

日月光投控今天下午舉行線上法人說明會並公布第3季合併損益，單季獲利141.76億元，較第2季成長37%，比去年同期增加111%，每股稅後純益3.29元，優於第2季2.4元和去年同期的1.57元；累計今年前3季稅後純益329.92億元，較去年同期成長88%，累計每股純益7.66元，優於去年同期4.12元。

從半導體封裝測試銷售內容來看，第3季日月光投控通訊占比約51%，電腦占15%，汽車、消費電子和其他占比34%，前10大客戶占比約55%。

日月光投控對第4季業績展望，根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，以美金計價，封測事業第四季生意量將與今年第三季相仿；封測事業第四季毛利率將與今年第三季相仿；以美金計價，電子代工服務今年第四季生意量將接近去年第四季水準；電子代工服務第四季營業利益率將接近今年第三季水準。

封測 日月光

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