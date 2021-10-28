力積電看好2022年整體代工市場前景 鼓勵代工廠漲價
集微網消息，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁表示，儘管消費電子產品需求放緩，但汽車電子、5G和其他網絡通信應用的晶片需求仍超過供應，仍看好2022年整體代工市場前景。
Digitimes報導指出，黃崇仁稱晶圓代工廠繼續看到他們的整體產能保持緊張，並且仍將被鼓勵提高報價。
「顯示驅動器IC等晶片的需求正在放緩，但許多其他IC仍供不應求。汽車晶片、5G等高端網絡晶片的短缺將持續到明年。」黃崇仁說道。
黃崇仁還強調，代工廠應繼續將報價調整到公平合理的水平，因為許多純代工廠產生的毛利率仍遠低於其無晶圓廠客戶的毛利率。
據悉，力積電在台灣北部運營著三個12英寸晶圓廠和兩個8英寸晶圓廠，並正在建設一個新的12英寸晶圓廠，預計月產能為10萬片，新晶圓廠將從2023年開始分階段投產採用成熟節點和專業工藝的晶片。力積電的要客戶包括顯示驅動IC、CMOS圖像傳感器、電源管理晶片和其他功率器件以及專業DRAM存儲器的供應商。
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