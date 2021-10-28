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DJI推全新ACTION 2運動相機 聯強受惠

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

DJI 推出全新運動相機 DJI Action 2（以下簡稱 Action 2），擁有全方位革新的產品形態，大膽採用磁吸卡扣結構，實現相機與配件間的超快速拆換，將運動相機的可玩性提高到前所未有的高度！隨著疫情趨緩，後疫情的戶外新生活運動也正興起，Action 2小巧玲瓏的外表讓民眾無論上山下海、室內運動、甚至是日常生活紀錄皆可隨心所欲使用。DJI Action 2由聯強（2347）國際代理，即日起在全台通路開始預購。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，創新是DJI品牌宗旨，藉由徹底改變運動相機形態，賦予使用者更大創作空間，以無形的磁吸方式來連結有形的功能變化，理想與現實間得到完美的融合，讓使用者在任何場景下拍攝都能得心應手，記錄難以想像的精彩時刻。

Action 2 是 DJI 截至目前最迷你的影像系統，主相機重量僅有 56 克、內建更高達1,600 萬色視網膜 OLED 觸控式彩色螢幕、1/1.7 英吋感光元件及155° 超廣角，可拍攝 4K/120fps 影片、支援 HorizonSteady「地平線」增穩功能等，為影像創作提供更多強勁性能。

Action 2 主相機除高精密度、高集成度的機身外，更僅有電子手錶大小，外觀採用全新設計，銀灰色金屬材質提升相機質感，突破了運動相機原有的造型形象。機身設計簡約，只有一個實體按鍵，握持之間盡顯十足的科技感。輕量化的機身不佔行李空間，也為使用者留有更多自由使用空間。

一台優秀的運動相機，不但應該足夠小巧、輕便，還應具備顯示螢幕，方便使用者取景、預覽、調整參數，才能突顯其「相機」的根本屬性。無論手持還是穿戴拍攝，極致小巧輕便的 Action 2 無需使用者過於關注操作，即可為用戶帶來沉浸式拍攝體驗，面對複雜的場景拍

攝者仍可自如地創作、街拍，進一步降低對拍片的疑慮，更能實現「無感拍攝」，讓使用者能無憂無慮享受當下每一刻，釋放個人空間自由。

相機 DJI

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