工研院攜手可成 打造次世代整合手術醫材

工研院與可成科技（2474）今（28）日宣布將共同合作「次世代整合式手術器械開發」專案，將攜手開發「精準雙模態微創手術系統」，推升醫材邁向高值化，搶占精準智慧醫療市場。

近年來傷口小、恢復快的胸腔、腹腔微創手術已成為現代醫療趨勢，為建立國內微創手術器械自主產業鏈，經濟部技術處運用科技專案推動高階醫材的產業落地應用，此項目整合可成科技的材料製造優勢與工研院的醫材軟硬體關鍵研發能量，將建立國內自主產業鏈，共同進軍智慧醫療市場。

經濟部技術處表示，國內醫材產業升級轉型常面臨兩大痛點，第一是缺乏高技術門檻的關鍵技術或複合材料技術，第二是許多醫材或原物料須仰賴國際大廠進口而導致缺料風險。在智慧醫療與精準健康的趨勢下，近年來生醫產業紛紛朝向個人化、精準化與智慧化發展，開發創新高值化醫材；經濟部技術處為了加速產業發展與技術自主化，大力支持法人以科技專案研發高值化醫材，並打造國內自主供應鏈，達到解決產業痛點的目標。

今年已成功促成工研院與可成科技跨域合作，工研院致力於將創新科技研發產業化，而可成科技是全球最大的筆電金屬機殼供應商，擁有堅強的產業鏈和技術優勢，在智慧醫療和精密製造科技結合下，即可補足我國醫材產業鏈缺口，帶動醫材整體發展。未來技術處也將持續強化法人研發能量，從臨床需求出發，發展前瞻、突破性的創新技術，以期增加醫療器材關鍵自主技術能力，進而提升國際競爭力，挹注臺灣生醫產業技術及創新能量。

工研院院長劉文雄表示，臺灣擁有完整的資通訊（ICT）產業鏈及高品質的醫療體系，以資通訊技術導入使醫療走向個人化，帶動行動醫療（mHealth）、遠距醫療（Telemedicine）的發展，已為許多產業找到跨領域整合新價值與市場機會。其中，腹腔微創手術已蔚為趨勢，目前進口的醫材器械大多僅有切割或止血等單一功能，除了更換器械增加時間與接觸風險外，手術過程中也會因熱產生的煙霧遮蔽視野。

工研院攜手可成科技開發次世代整合手術醫材，打造符合臨床醫師需求與多元手術應用的醫材器械，希望未來吸引更多業者加入完整產業鏈，為臨床與患者帶來更多福祉。工研院積極協助產業朝向跨領域、系統性整合發展，從市場需求來解決產學研醫落差的現況，帶動跨領域合作與技術產業化效益，包括掌上型超音波掃描儀，及創新微小化心臟守護貼已和產業進行洽談，攜手產業搶攻高階醫材市場新商機。

可成科技董事長洪水樹指出，在外科手術中，組織切割、止血處理時間冗長，可成投入醫療產業已超過十年，此次與工研院攜手合作，期待能運用既有的材料科學與製造優勢，並借重工研院醫材關鍵研發能力，整合國內醫師群的回饋，開發雙模態微創手術系統技術，結合電及超音波能量輸出，可動態調控高頻電刀和超音波刀所需的手術器械能量，搭配前端器械，可有效解決傳統電刀之缺點，如：高溫容易傷到周圍組織、止血效果有限、易產生燒焦煙霧及組織結痂癒合等問題，未來將可應用於腹腔微創手術軟組織止血與切割，並同步發展不同臨床需求與特用的設計，以快速切入國內市場，逐步推展至全球，建立臺灣自主研發雙模態微創手術系統技術，帶動臺灣資通訊關鍵技術與產業鏈一同轉型，成為跨界轉型生醫領域之最佳典範。

洪水樹表示，今年是可成轉型元年，看好未來AI人工智慧醫療發展以及微創手術相關的醫療器械需求，可成具備微創醫材所需要的核心能力，未來公司亦將透過與一線的品牌大廠合作，扮演開發與代工的角色，擴大規模切入高階醫材、耗材等微創醫材領域，成為生醫領域代表性的委託開發與代工生產龍頭（CDMO, Contract Development Manufacturing Organization），為公司長期發展與永續經營提供動能。