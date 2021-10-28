快訊

史普尼克衝擊？美軍總長證實的「中國極音速飛彈危機」

議員千金遭控販毒還秀名片 本人出面還原過程

精測發表全新MEMS探針卡混針技術 獲陸系客戶採用

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

中華精測（6510）今（28）日召開2021年第三季營運報告線上說明會，會中說明全球MEMS探針卡產業趨勢，並正式發表中華精測全新MEMS探針卡之混針技術；該項獨特的探針工法，目前已獲陸系客戶採用，且未來更能符合半導體產業鏈長期發展異質整合趨勢下之客製化MEMS探針卡需求。

依據全球半導體研調機構VLSI統計，全球晶片測試探針卡（Probe Card）今年將維持成長走勢，其中扮演主流針種的MEMS探針卡市場規模，將於今年突破16億美元大關，且未來5年的年複合成長率將超過整體探針卡的成長表現；隨著半導體晶圓測試朝向高速、高頻以及微間距製程發展，MEMS探針卡已然成為半導體測試介面的主流。

中華精測順應半導體產業高階晶圓測試介面成長需求，自2016年跨入MEMS探針卡市場進行研發，為了提高自製比例，啟動「石中劍計畫」；經研究開發至客戶實測發現，MEMS探針卡具備微接觸力、微間距、高針數、大電流、維修易等優點，可滿足客戶晶圓工程驗證及量產測試之所需，成功突破傳統探針卡的瓶頸，成為晶圓測試探針卡主流。

中華精測具備開發與製作MEMS探針的自有技術，為探針卡客戶設計、製作符合先進製程之高效能探針卡。因此，本公司的MEMS探針卡除具有上述各優點外，為能符合半導體異質整合趨勢，正式發表本公司首創的MEMS探針卡混針技術，該技術可以讓不同規格的MEMS探針同時、同步完成晶圓測試，以滿足異質整合晶片的測試作業。

展望未來，中華精測將秉持研發創新精神在測試介面與MEMS探針卡紮根，運用完整的M（機構）、E（電學）、C（化學）、O（光學）研發能量，與全球半導體客戶，持續進行多項客製化產品開發，共創「5G為底、AI為用」新科技時代。

中華精測 半導體 晶圓

延伸閱讀

Adobe宣佈Photoshop、Illustrator網頁版即將上線 簡易介面好上手

感應握力球助洗腎病患復健 獲幸福科技競賽冠軍

8英寸產能極缺！傳電源管理IC或轉向12英寸晶圓製造

SCFI主要運價全面下滑 航運、鋼鐵資金轉進半導體、太陽能？

相關新聞

明年晶圓代工產值估年增13%續創新高 晶片荒現紓緩跡象

根據TrendForce最新報告指出，在全球電子產品供應鏈出現晶片荒的同時，晶圓代工產能供不應求衍生的各項漲價效應，推升...

元宇宙炒熱VR想像續航力總解析 宏達電變飆股轉機題材難掩虧損事實

根據《財訊》報導，元宇宙議題大熱，相關供應鏈開始被關注，作為台灣最早進入VR市場的宏達電，股價也在資金湧入帶動下連日大漲。

打破虛擬、現實藩籬 元宇宙成資本市場新寵兒

第一檔元宇宙概念股市值年飆十倍，連科技巨頭也嗅到發展契機，輝達、微軟、谷歌、蘋果等強力插旗「元宇宙」領域…

日月光第3季每股純益3.29元創單季新高 本季續看升

IC封測龍頭日月光投控今日公布第3季財報，受惠封測產能利用率維持高檔，加上電子代工服務（EMS）事業回溫，單季稅後純益達...

精測推出全新混針技術MEMS探針卡 獲陸系客戶採用

晶圓檢測大廠精測（6510）總經理黃水可今 (28) 日主持第2季營運報告線上說明會時指出，精測已因應異質晶片整合趨勢，...

印度Big Billion Day 宏碁顯示器及電競電腦銷售冠軍

印度最大電商平台Flipkart一年一度Big Billion Day年中促銷季，自今年10月2日至10月10日期間展開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。