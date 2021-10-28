精測發表全新MEMS探針卡混針技術 獲陸系客戶採用

中華精測（6510）今（28）日召開2021年第三季營運報告線上說明會，會中說明全球MEMS探針卡產業趨勢，並正式發表中華精測全新MEMS探針卡之混針技術；該項獨特的探針工法，目前已獲陸系客戶採用，且未來更能符合半導體產業鏈長期發展異質整合趨勢下之客製化MEMS探針卡需求。

依據全球半導體研調機構VLSI統計，全球晶片測試探針卡（Probe Card）今年將維持成長走勢，其中扮演主流針種的MEMS探針卡市場規模，將於今年突破16億美元大關，且未來5年的年複合成長率將超過整體探針卡的成長表現；隨著半導體晶圓測試朝向高速、高頻以及微間距製程發展，MEMS探針卡已然成為半導體測試介面的主流。

中華精測順應半導體產業高階晶圓測試介面成長需求，自2016年跨入MEMS探針卡市場進行研發，為了提高自製比例，啟動「石中劍計畫」；經研究開發至客戶實測發現，MEMS探針卡具備微接觸力、微間距、高針數、大電流、維修易等優點，可滿足客戶晶圓工程驗證及量產測試之所需，成功突破傳統探針卡的瓶頸，成為晶圓測試探針卡主流。

中華精測具備開發與製作MEMS探針的自有技術，為探針卡客戶設計、製作符合先進製程之高效能探針卡。因此，本公司的MEMS探針卡除具有上述各優點外，為能符合半導體異質整合趨勢，正式發表本公司首創的MEMS探針卡混針技術，該技術可以讓不同規格的MEMS探針同時、同步完成晶圓測試，以滿足異質整合晶片的測試作業。

展望未來，中華精測將秉持研發創新精神在測試介面與MEMS探針卡紮根，運用完整的M（機構）、E（電學）、C（化學）、O（光學）研發能量，與全球半導體客戶，持續進行多項客製化產品開發，共創「5G為底、AI為用」新科技時代。