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群創Q3獲利186億元、季減13% 每股賺1.77元

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創（3481） 今（28）日公2021年第三季營運成果，合併營收為931億元，營業淨利為190億元，稅後淨利為186億元，基本每股盈餘為新台幣1.77元。折舊及攤銷為92億元，資本支出為68億元。

群創2021年第三季整體出貨面積732萬平方公尺，與前一季增加3.2%，液晶面板售價為每平方公尺449元美金。中小尺寸營收為新台幣177億元，較第二季減少0.6%；中小尺寸合併出貨面積91.1萬平方公尺，較第二季增加8.1%。

營收以產品應用別區分，可攜式電腦為31%，手機及商用產品為24%、桌上型螢幕為13%、電視為32%；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為34%、20到30吋為15%、30到40吋為6%、40吋以上為25%。

回顧第三季，受到全球貨運塞港影響，貨物積壓在港口，造成船期的不確定性及庫存資金壓力下，部分尺寸的電視產品價格調整幅度超過預期。其他產品如IT、商用、工控及醫療等面板需求則維持穩定。公司持續優化產品結構，分散消費性產品的景氣下行風險。

展望第四季，由於中國的雙減雙控政策及全球運輸動能不足的不確定性，營運面臨新的挑戰。大尺寸面板部分，電視面板產品進入傳統淡季，然年底適逢終端市場購物檔期，如雙十一、黑色星期五、雙十二、聖誕節等假期，或將帶動部分產品庫存回補需求；IT面板產品的需求仍維持穩定。中小尺寸面板部分也因傳統淡季，造成客戶備貨需求降低。公司預估第四季整體面板出貨量相較於上一季將減少。公司將動態調整產品組合、提升產品附加價值以優化獲利。同時進行數位轉型及技術創新，降低產業循環影響。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2021年第四季的面板展望為：

大尺寸面板出貨季減5%，平均價格季減7-9%。中小尺寸面板出貨季減7-9%。

大尺寸面板 新台幣

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