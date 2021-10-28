群創總座楊柱祥 今獲蔡總統頒予「優良商人」表揚

蔡英文總統今（28）日上午接見「110年中華民國優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良臺灣老店暨在地特色老店、創新菁英老店得獎人」，感謝所有得獎者這一年多來，一起打拚、共同對抗疫情挑戰，也持續努力在各領域拿出好成績，為臺灣社會帶來正面力量。

總統致詞時表示，再過幾天就是商人節及「金商獎」頒獎典禮，很高興在典禮前預先恭喜大家。「金商獎」可說是企業界的奧斯卡，每一個得獎者都是從許多競爭對手中脫穎而出，是非常優秀的經營者、外商、駐臺商務單位，以及具有在地文化特色的店家。

總統指出，像是獲得「優良商人」獎項的楊柱祥總經理，他帶領群創光電（3481）用創新及差異化技術，提供全球客戶先進的顯示器整合方案，是市場趨勢的領頭羊。

又像是「優良外商」的輝瑞大藥廠，不僅持續投入新藥的研發，對全球醫療發展和對抗疫情有卓越的貢獻，近年來更成立志工隊從事公益活動，為臺灣社會帶來正面的力量。

總統表示，得獎者都是令人非常敬佩的經貿夥伴、傑出的企業家，這一年多來，臺灣有大家一起打拚、共同對抗疫情挑戰，也持續努力在各領域拿出好成績。感謝大家的貢獻，未來的挑戰還很多，「我們繼續一起努力」，也祝福大家在各自的領域不斷突破發展、更上一層樓。

得獎代表一行由中華民國全國商業總會理事長許舒博率領，經濟部次長曾文生陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。