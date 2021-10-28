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研華醫療級AI工作站 輝達認證全球首款方案

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠研華（2395）日前推出醫療級AI人工智慧工作站 USM-501，此為全球首款獲 NVIDIA認證系統之認證產品，將為醫院手術設備、醫療診斷儀器及實驗室環境提供搭載邊緣人工智慧技術的平台，藉由高速資訊運算及分析能力，快速呈現清晰與精密的影像畫面，協助醫生精準判斷病灶並提升病患診療效率。

研華智能醫療部協理黃滇樺表示，近年人工智慧（Artificial Intelligence ，AI）科技逐步與醫療結合，企圖將AI應用於醫療領域，以期達術中指引、精準醫療、乃至醫病品質提升等效益。

此次藉由NVIDIA在人工智慧運算的領先優勢，以及研華多年於醫療應用經驗，雙方不僅研發出最適醫療客戶的產品組合－USM-501醫療級AI人工智慧工作站，簡化終端應用印證時間與流程、加速產品導入醫療應用的時程，藉由NVIDIA認證系統認證，更將使醫療院所使用之時無後顧之憂，同時確保醫療數據安全性、設備可管理性、擴充性與優化硬體效能等功能。

研華USM-501醫療級AI人工智慧工作站為醫療3D渲染、影像優化及影像診斷解析的運算載體，精準成像醫療儀器畫面，助於醫生速迅判斷並提升診療效率，適用於手術設備、醫療診斷儀器及實驗室環境。

此外，USM-501也可搭載AI系統軟體，確保AI軟體進行術中指引運算時的流暢與精細度，以提升手術與治療結果的成功率。隨著AIoT技術進步，其不僅可優化病患及醫護人員使用體驗，醫院更可藉此逐年檢視並更新院內醫療設備，逐步建置智慧醫院建設並進行數位化轉型。

USM-501除上述軟硬體整合優勢外，更可快速滿足醫療院所對於品牌客製化需求。產品本身不僅可調整機殼的前蓋，支援Logo、顏色、控制按鈕、LCD 面板與整合 DVDRW的客製化服務，同時提升功能性和品牌知名度。

彈性的平台架構，讓客戶或院方系統開發人員能以 USM-501 為基礎快速創造獨特的解決方案，縮短整體上線時程。未來USM系列將持續加深與NVIDIA的合作，以打造最符合醫療院所需求的全球領導AI與醫療高效人工智慧工作站。

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