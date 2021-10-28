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印度雙11登場 宏碁顯示器、電競電腦銷售冠軍

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

印度最大電商平台Flipkart一年一度Big Billion Day年中促銷季，自今年10月2日至10月10日期間展開促銷活動，宏碁（2353）顯示器及電競電腦開賣不久即銷售一空，更分別以26%及34%的銷售量成為Flipkart Big Billion Day的銷售冠軍；除此之外，Acer Aspire 7更奪下Flipkart最佳銷售筆電。

印度幅員廣大，電商產業近年來蓬勃發展，新冠疫情更帶動消費者線上購物的習慣；宏碁印度掌握市場趨勢，在Flipkart促銷季時展現銷售動能，不僅與電商平台緊密合作，更在Big Billion Day期間強打旗下強勢電競品牌Predator、顯示器及Aspire筆記型電腦線上促銷活動，成功吸引消費者目光，不僅大幅提升品牌聲量，也成為平台最佳銷售王。

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