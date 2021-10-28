工業富聯發表燈塔工廠白皮書 剖析全球發展趨勢與挑戰

全球經WEF(世界經濟論壇World Economic Forum)認證的燈塔工廠目前共有90座，在短短3年內增加5倍，且需求仍在增加，其中，工業富聯、母公司鴻海（2317）集團及其關聯企業共有5座WEF認證的燈塔工廠，除了是最早通過評選的先驅團隊、更是全球少數有能力協助後進者複製成功經驗的企業。

為協助更多產業循成功模式加速轉型，工業富聯與甫獲得2021 WEF燈塔工廠的中信戴卡、及長期深耕智能製造研究的E-works研究院，共同線上發表「2021燈塔工廠引領製造業數位化轉型白皮書」，剖析全球燈塔工廠數位發展趨勢、機遇與挑戰。聚焦在電子、汽車及零組件、智慧家居、醫藥行業的成功轉型實踐，以幫助更多的企業加速轉型升級、實現可持續發展。

鴻海集團副董事長李傑在白皮書前言特別表示，「燈塔網路之所以影響日益廣泛，在於它的價值導向更加著重在業務系統升級和創新技術應用帶來的商業價值、強調企業全員參與的文化與組織能力支撐，及在以客戶為中心的端到端價值鏈改善，看重的是企業轉型故事中的可借鑒價值」。

工業富聯數據長劉宗長則詳細解讀如何由廠域級單點應用燈塔工廠、到集成數位化平臺燈塔企業、再到規模化應用建設，邁向產業集群的規模化應用之路。同時發起燈塔領航計畫，目標在未來5年，助力10家領軍企業建設為世界級燈塔工廠轉型標杆；助力100家領導企業實現完整數位化轉型；為1,000家製造企業導入數位化技術應用；透過平臺為5萬家中小企業提供產業與技術服務。

劉宗長強調，燈塔工廠的思維有助於打造規模化能力，在實務上可緊扣「打造卓越製造體系」、「打通端到端價值鏈」、「創新業務模式燈塔工廠建設」三大策略，及重點建設「數位能力」和「組織能力」兩大轉型基礎，讓數位化技術應用的邊際成本不斷降低。