工研院：製造業應加速數位科技導入、實現綠色轉型

工研院綜整國內外政經情勢，今（28）日發布2021年與2022年臺灣製造業景氣展望預測結果，惟數位轉型加速、淨零碳排壓力、全球供應鏈重組國際三大趨勢來襲，我業者須及早布局數位科技解決方案朝向智慧化運營、融入環境、社會與企業治理（ESG）意識與低碳技術實現綠色轉型、並強化國際鏈結，以因應全球產業變局。

工研院觀察臺灣面臨全球三大關鍵趨勢，將對產業前景造成衝擊與挑戰。第一、疫情催生消費新需求及產業新風貌。疫情改變民眾消費型態，零接觸服務商機興起；遠端工作成企業營運新常態，企業亟需強化數位競爭力。第二、國際淨零碳排變革，減排能力考驗台灣在國際供應鏈的競爭力。各國積極規劃「淨零碳排」可能路徑及設定政策目標，推動碳交易、碳定價、碳關稅已成重要國際趨勢，臺灣經濟以出口為導向，面對全球淨零碳排變革，產業將面臨碳關稅風險，亟待從供給、製造、需求、環境等四大面向，朝向低碳生產轉型。第三、美中科技戰與新冠肺炎疫情引發全球供應鏈重組。美中科技戰與疫情所引發的供應鏈斷鏈與斷料風險，凸顯供應鏈安全問題，各國積極規劃政策，擴大投入研發及人才培育，發展在地經濟，提升產業自主性，國際競爭加劇。

在此趨勢下，工研院建議企業須審慎留意並及早因應。疫情加速數位轉型力道，業者需盡早導入數位科技，而我國新創團隊已於相關領域長期耕耘，所開發出的技術與產品廣泛應用於各大領域，並在國際間佔有一席之地。業者可積極與我國數位科技新創合作，建立跨域夥伴關係，布局科技平台服務解決方案，朝向智慧化運營。而政府除可擬定財稅優惠、研發抵減等政策，提升企業數位轉型誘因，尚可針對各產業提供數位轉型指引，並針對重點項目設立分級補助制度，引導產業數位升級。

面對國際淨零碳排趨勢，業者應即早融入ESG 意識實現永續經營，經由盤點生產經營過程中的碳足跡，攜手上下游業者，協力打造綠色供應鏈。政府可透過計畫推動，支持國內研究法人擴大投入低碳技術開發，再透過技術移轉協助業者提升再生能源的使用比例，降低產品碳足跡，實現產業低碳轉型。

在適應國際供應鏈重組趨勢的議題上，建議政府與業者可協力邀請國際領導業者來台投資、設立研發中心，並共同提出關鍵技術。在經過國內場域進行驗證，可進一步建立可複製的商業模式與解決方案，將台灣經驗輸出國際，擴大產品與服務的銷售市場規模。其次，針對我國具國際競爭優勢之產業，需擴充領域人才儲備，以維持產業生態鏈競爭力。針對國際新興產業，則應及早布局新興關鍵技術，方有機會打入國際供應鏈，爭取龐大商機。政府可協助業者深化國際機構合作，或引入國際專家協助，強化產業競爭力。