晶片巨人強勢出擊 英特爾Intel 7製程首發處理器現身

晶片巨人英特爾在執行長基辛格主導下強勢出擊，其Intel Innovation活動於台灣時間今(28)日凌晨揭曉最新的第12代Intel Core中央處理器，首波產品中包括號稱是地表最強遊戲處理器i9-12900K。值得注意的是，這是其Intel 7製程公布以來首發產品線，也是其首度採類似Arm大小核架構的產品。

英特爾公布第12代Intel Core處理器產品線，並發表6款新的不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中包含號稱地表最強遊戲處理器第12代Intel Core i9-12900K。英特爾指出，第12代Intel Core全產品線將包含60款處理器，為合作夥伴超過500款設計注入動力。全新的效能混合架構首次透過Intel 7製程打造，推動從超輕薄筆電到效能型玩家桌機，再外延至各層PC市場。

所謂的效能混合架構，是由效能核心（P-core），結合專為可擴充多執行緒工作負載效能所設計的效率核心（E-core），基本上類似於Arm所採行的大小核架構。

隨著第12代Intel Core桌上型電腦處理器推出，英特爾也同步發表新Intel 600系列晶片組。不鎖倍頻的第12代Intel Core桌上型電腦處理器從即日起可開始預購，於美國時間11月4日正式發售。英特爾預計在年底之前，將有超過30個國家、超過140個客戶把新處理器增添至其產品行列，而不鎖倍頻版桌上型電腦處理器的售價，約從264美元至589美元不等。

同時，英特爾預計在年底之前，出貨超過數十萬顆第12代Intel Core K版處理器，2022年3月之前將出貨超過2百萬顆。為滿足2022年初的桌機、筆電與商業市場，英特爾也正開始出貨第12代Intel Core處理器系列中的28款處理器給OEM合作夥伴。