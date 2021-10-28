工業富聯 目標5年引領10企業轉型為世界燈塔工廠

鴻海集團旗下工業富聯發起燈塔領航計畫，目標未來5年助力10家領軍企業建設為世界級燈塔工廠轉型標杆、100家領導企業實現完整數位化轉型、為1000家製造企業導入數位化技術應用，並為5萬家中小企業提供產業與技術服務。

「燈塔」專案由世界經濟論壇（WEF）與麥肯錫合作推動，旨在遴選出第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面卓有成效。

根據2021年WEF（世界經濟論壇）最新資料顯示，全球燈塔工廠已在短短三年以五倍速成長至90座，也為全球界定出新一代智能製造轉型升級趨勢。其中，工業富聯與其所屬母公司鴻海精密科技集團及其關聯企業共擁有五座WEF認證的燈塔工廠，不僅是最早通過評選的先驅團隊、也是全球少數有能力協助後進者複製成功經驗的企業。

為協助更多產業循成功模式加速轉型，工業富聯與甫獲得2021 WEF燈塔工廠的中信戴卡、以及長期深耕智能製造研究的E-works研究院，共同線上發表「2021燈塔工廠引領製造業數位化轉型白皮書」，剖析全球燈塔工廠數位發展趨勢、機遇與挑戰。並聚焦在電子、汽車及零組件、智慧家居、醫藥行業的成功轉型實踐，以幫助更多的企業加速轉型升級、實現可持續發展。

鴻海精密科技集團副董事長李傑在白皮書中提到，燈塔網路之所以影響日益廣泛，在於它的價值導向更加著重在業務系統升級和創新技術應用帶來的商業價值、強調企業全員參與的文化與組織能力支撐，以及在以客戶為中心的端到端價值鏈改善，看重的是企業轉型故事中的可借鑒價值。

E-works研究院CEO黃培高度認可工業富聯燈塔工廠業務的專業性與權威性，「工業富聯早在2019年，就成功打造了 WEF世界首批燈塔工廠，同時，還積極賦能輸出，現已協助打造了6座燈塔工廠，成為輸出燈塔模式最積極的企業。」

中信戴卡代表李志廣表示，在工業富聯協助下，中信戴卡自2019年起先後完成藍圖構思、現場評估、整體規劃、流程審批、專案申報；也打造了數字精益製造協同平台、全球X光智能評判與工藝閉環管控、機加智能品質閉環系統、高度柔性的輪轂自動生產線、新產品智能研發平台等五大案例，最終實現生產成本降低33%、設備綜合效率提升21.4%、產品不良率下降20.9%、產品交付時間縮短37.9%的運營效益。