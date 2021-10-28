動嘴打家庭電話 台灣大推「Google 智慧家庭通話」

亞馬遜、Google、蘋果帶起全球家庭使用智慧音箱串聯智慧家庭應用的熱潮，而台灣智慧音箱家庭滲透率也持續提升，現在動動嘴就可以打家庭電話，台灣大（3045）宣布攜手Google推出「Google 智慧家庭通話」，讓智慧音箱升級電話。台灣大也是台灣第一家、同時是亞洲第一家提供透過智慧音箱撥打與接聽電話等全功能的電信業者。

台灣大今天宣布與Google 攜手，電信獨家提供包括 Pixel 6 與 Nest Hub 在内的 Google 新品。

台灣大總經理林之晨表示，在台灣大跟Google合作推動下，推出Google Nest 系列智慧音箱以來，兩年總銷量突破33萬台，在台達到3.7%家戶滲透率，幫助大家向智慧家庭跨出第一步，用科技「Open Possible」，為生活帶來的許多便利。

林之晨表示，今年台灣大跟 Google特別準備另一項秘密研發多時的重磅功能 「Google 智慧家庭通話」，用戶只要申辦一組台灣大070門號，綁定智慧音箱，即可將音箱升級為電話，隨時隨地透過 WiFi 與任何號碼進行通話。

「Google 智慧家庭通話」是由台灣大團隊研發，並與 Google 智慧音箱串接的嶄新網路通話服務，台灣大也是台灣第一家、同時是亞洲第一家提供透過智慧音箱撥打與接聽電話等全功能的電信業者。「Google 智慧家庭通話」將於11月18日正式上市，用戶將070門號綁定音箱，即可透過聲控音箱撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070門號等，也能接聽電話，舉凡電話點餐、叫車都難不倒，當遭遇人身安全等緊急事件，不方便打電話時，還可啟動音箱撥打119專線，讓音箱服務能滿足家戶更多元的需求，並成為智慧家庭的核心助手。目前「Google 智慧家庭通話」服務已開放預約，上市當天將?公布驚喜資費，敬請期待。