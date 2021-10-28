工業富聯五年內 將協助10家企業成為世界級燈塔工廠

2021年WEF(世界經濟論壇)最新資料顯示，全球燈塔工廠已在短短三年以五倍速成長至90座，也為全球界定出新一代智能製造轉型升級趨勢。其中，鴻海（2317）旗下工業富聯與鴻海集團及其關聯企業共擁有五座WEF認證的燈塔工廠，不僅是最早通過評選之先驅團隊、也是全球少數有能力協助後進者複製成功經驗之企業。

為了協助更多產業循成功模式加速轉型，工業富聯與甫獲得2021 WEF燈塔工廠的中信戴卡、以及長期深耕智能製造研究的E-works研究院，共同線上發表「2021燈塔工廠引領製造業數位化轉型白皮書」，剖析全球燈塔工廠數位發展趨勢、機遇與挑戰。

工業富聯目標5年內協助10家企業成為世界級燈塔工廠，在產業競爭日益激烈之同時，如技術不能創造價值，就只是理論無法為企業帶來永續。鴻海精密科技集團副董事長李傑在白皮書前言也特別提到:「燈塔網路之所以影響日益廣泛，在於它的價值導向更加著重在業務系統升級和創新技術應用帶來的商業價值、強調企業全員參與的文化與組織能力支撐，以及在以客戶為中心的端到端價值鏈改善，看重的是企業轉型故事中的可借鑒價值。」

E-works研究院CEO黃培高度認可工業富聯燈塔工廠業務的專業性與權威性，「工業富聯作為全球領先的智能製造及工業互聯網整體解決方案服務商，最早在2019年，就成功打造了 WEF世界首批燈塔工廠，同時，還積極賦能輸出，現已協助打造了6座燈塔工廠，成為輸出燈塔模式最積極的企業。」

工業富聯數據長劉宗長則詳細解讀如何由廠域級單點應用燈塔工廠、到集成數位化平臺燈塔企業、再到規模化應用建設，以邁向產業集群的規模化應用之路。亦發起燈塔領航計畫，目標在未來5年，助力10家領軍企業建設為世界級燈塔工廠轉型標杆；助力100家領導企業實現完整數位化轉型；為1000家製造企業導入數位化技術應用；透過平臺為5萬家中小企業提供產業與技術服務。

劉宗長表示，燈塔工廠的思維有助於打造規模化能力，在實務上我們可緊扣「打造卓越製造體系」、「打通端到端價值鏈」、「創新業務模式燈塔工廠建設」三大策略，以及重點建設「數位能力」和「組織能力」兩大轉型基礎，讓數位化技術應用的邊際成本不斷降低。

線上發表會亦邀請到最新晉身WEF世界燈塔工廠認證、也是全球汽車輪轂行業中首家獲得WEF認證的中信戴卡代表李志廣，分享該公司在燈塔工廠建設中的具體實踐。